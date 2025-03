Lékař souzený kvůli Maradonově (†60) smrti: Šokující změna vzhledu!

Tohle je jako vystřižené z brakové nemocniční gangsterky! Neurochirurg Leopoldo Luque, jemuž hrozí basa kvůli skonu Diega Maradony (†60), přišel k soudu jako jiný muž!

Lékař, který je mezi obžalovanými hlavní postavou celého procesu, nezfalšoval doklady ani nepodstoupil plastickou operaci. Přesto ta proměna od 25. listopadu 2020, kdy fotbalový bůh z Argentiny odešel kopat za nebeskou bránu, fanoušky šokovala. Když Luque byl, nebo spíš nebyl, u Maradonovy smrtelné postele, vypadal jako tintítko.

Ale na začátek přelíčení na předměstí Buenos Aires v San Isidru přišel se slunečními brýlemi a pod bílou košilí se mu rýsovaly svaly jako kulturistovi. Doufá snad, že ho spravedlnost nepozná?! Že se tím vyhne trestu 25 let žaláře za zabití z nedbalosti? „To je výsledek intenzivního tréninku, kterému se můj klient v posledních měsících věnuje,“ uvedl neurochirurgův právník.

Stydím se

Sám Luque, jenž podle kriminalistů nařídil zbytečnou operaci Maradonovy hlavy a zanedbáním následné péče miláčka argentinského národa podle pozůstalých v podstatě zavraždil, vypověděl: „Stydím se za některé zprávy, které jsem poslal. Lituji toho a žádám o odpouštění jeho rodinu a lidi, kteří ho (Diega) velmi milovali.“ Ale pak dodal: „Nebojím se vězení!“ Tak třeba by poslal své staré já…

Hlavní podezřelý říkal do mobilu: »Tlusťoch šel do kytek«

Právě on poslal Maradonu zbytečným zákrokem na smrt. Právě on se měl o Diega během covidové pandemie starat, ale kašlal na to. Právě on má být hlavním viníkem! Osobní Maradonův lékař Leopoldo Luque navíc o pacientovi nelidsky mluvil, což odhalily telefonní odposlechy. „Tlusťoch měl asi zástavu srdce a šel do kytek. Nevím, co se stalo, teprve tam jedu,“ prohlásil.

Nedlouho předtím také nadával Diegově dceři Janě, která pouze žádala, aby byl táta z domácího prostředí převezen na specializovanou kliniku. „Ta pí*a chce, aby šel do špitálu. Ale se*eme na ni!“ řehtal se Luque, byť u Maradony doma chyběl defibrilátor, kyslíková maska i tlačítko na přivolání pomoci.

Co udělali zdravotníci?

Co udělali zdravotníci? V monstrprocesu kvůli smrti argentinského fotbalisty Diega Armanda Maradony nyní čelí obžalobě sedm lidí. Za zabití z nedbalosti si mohou jít sednout na 8 až 25 let za mříže. Zdravotní sestra Dahiana Madridová požádala o sólo líčení až v létě. V čem se podle prokurátora zdravotníci provinili?

Leopoldo Luque

neurochirurg

Ignoroval pacientovo srdeční selhání. Navíc falšoval zdravotní výkazy bývalého útočníka s číslem 10.

Carlos Díaz

psychoterapeut

Do týmu přišel, aby řešil Maradonovu závislost na alkoholu a kokainu. Ale ani nezařídil přijetí do vhodného rehabilitačního ústavu

Agustina Cosachovová

psychiatrička

Do chorobopisu uvedla návštěvu, která nebyla. Předepisovala psychofarmaka na dálku, prý na základě Diegovy svobodné vůle.

Ricardo Almirón

ošetřovatel

Diegovi podával léky, ale neujistil se, jestli je požil.

Nancy Forliniová

ředitelka agentury domácí péče

Organizovala pečovatelskou službu, jenže doporučení lékařů a skutečná koordinace neladily.

Mariano Perroni

vrchní zdravotní bratr

Kašlal na komplikace při pooperační léčbě, údajně kvůli pacientovu alkoholismu. To ho neomlouvá!

Pedro Di Spagna

lékař

Na místo Argentincovy hospitalizace chodil jako do houslí, jen dvakrát za 14 dní!