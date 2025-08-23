Obrozená Dukla 2.0: obrana především, sázka na cizince i mládí. V čem Pražané tápou?
Jako jeden z kandidátů na sestup či minimálně barážové příčky si zcela nová verze Dukly zatím vede obstojně. V lize za pět kol sesbírala stejný počet bodů a po cestě oškubala tři pohárové účastníky. Bod za remízu brala proti Olomouci a Baníku, v sobotu pak dokonce porazila Plzeň. Jak tedy zatím na hřišti působí Haškova a Holoubkova Dukla verze 2.0?
Obrana především
Při pohledu na výsledky i další statistické údaje je jasné, co si Dukla nastavila jako prioritu. Pro boj o záchranu je vždy klíčová pevná defenziva a právě od nízkého počtu obdržených branek se chce tým Davida Holoubka odrazit. Často se přitom Pražané stahují do hlubokého bloku a zdatně čelí nájezdům soupeře. Intenzita presinku týmu je úplně nejnižší napříč ligou. „Co se týče obětavosti, jsme odvedli maximum,“ radoval se po nule s Plzní Marcel Čermák.
5
Tolik branek zatím inkasovali Pražané, lepší defenzivou se po pěti kolech může pyšnit jen pět týmů.
Účelnost před krásou
Když se hráči dostanou vzadu do složité situace, život si příliš nekomplikují. Co do držení míče či počtu přihrávek, nachází se na chvostu ligového žebříčku. Často naopak sahají k dlouhým nákopům. Jednoduchá a účelná hra však funguje dobře a Dukle se už podařilo obrat zvučnější soupeře. „Soupeř sice víc držel míč, ale na to my úplně hrát nechceme. Sahali jsme po třech bodech a mrzí nás, že jsme nevyhráli,“ komentoval kouč David Holoubek remízu 1:1 proti Baníku.
41
Tolik procent hry mají pod kontrolou balon svěřenci kouče Holoubka. V lize jde o třetí nejnižší číslo.
Body proti favoritům
Všech pět bodů, které zatím Dukla posbírala, jsou ze zápasů proti týmům účinkujícím v evropských pohárech. Postupně obrala Olomouc, Baník a Plzeň. „Českému národu prospívá, když jsme outsideři. Nevím, co v nás je, ale když jsme favorité, rázem se tak neumíme vůbec chovat. Je to asi zakořeněné někde v naší DNA. Role outsidera napříč ligou, napříč všemi sporty, nám svědčí. Ale je to škoda, měli bychom se učit i hrát, vyhrávat a nebýt outsideři,“ zamyslel se Holoubek.
5
Všechny dosavadní body získala Dukla v soubojích s účastníky evropských předkol.
Nová krev zvenčí
Skauting v posledních měsících zdá se funguje báječně. Jen půl roku se na Julisce ohřál Kevin-Prince Milla, než zamířil s velkým ziskem do Sparty. A další by mohli následovat. Obrovský potenciál ukazuje především posila z Vlašimi Samuel Isife, velkým příslibem je také útočník Namory Cissé. „Počítejte s tím, že cizinců bude ještě přibývat. Budeme se chtít v Dukle blížit poměru cizinců 50:50,“ upozorňoval před sezonou sportovní ředitel Martin Hašek.
7
Takový počet cizinců v letním přestupovém okně doplnil kádr Dukly. Jde o vyšší číslo, než tvoří příchody z Česka (6).
Ofenzivní tápání
Fanoušci defenzivního fotbalu si na Julisce přijdou na své. Nejen že mužstvo spoléhá na pevnou defenzivu, směrem dopředu také nepatří k nejaktivnějším. Jen tři vstřelené branky jsou za pět kol nejnižší počet ze všech ligových týmů (stejně mají Baník a Bohemians) a mezi nejhorší patří prakticky ve všech ofenzivních metrikách. Ať už jde o počet střel, centrů, driblinků či doteků ve vápně soupeře, Dukla je vždy ve spodní trojici. Proti Plzni už ale dva zásahy přidala.
3
Tolikrát se zatím Dukle podařilo překonat gólmana soupeře. Hůř na tom není žádný tým v lize. Jen jeden gól přitom dali Pražané ze hry.
Čiperný Čermák
Jestli z ofenzivní šedi vyniká jeden hráč, je to kreativní záložník Marcel Čermák. Zimní posila z Českých Budějovic se v novém systému trenéra Holoubka 3 – 4 – 3 s falešnými křídly stahujícími se na střed usadila na postu jedné z desítek a start sezony mu vychází. Přímo se podílel na všech dosavadních vstřelených gólech Dukly, když přihrál na trefy Purzitidise a Peterky a proměněnou penaltou sám vstřelil ten třetí.
3
Na všech trefách týmu se podílel tvořivý klenot Čermák. Na první dvě přihrál, třetí obstaral sám.
Sázka na mladé
Kouč Holoubek je známý tím, že chce pracovat s mladým týmem, a přesně takový se mu dostal do ruky na Julisce. Hlavním cílem pod novým vedením je navíc individuální rozvoj jednotlivých hráčů a zvýšení jejich ceny, spíš než touha po okamžitém výsledku, a tento přístup mu zatím vyhovuje. S průměrným věkem 24,3 let tak Dukla zatím posílá na plac druhý nejmladší tým napříč ligou a tento směr hodlá držet i dál.
2
Tolikáté nejmladší mužstvo v lize po Pardubicích (24,2) má Dukla s průměrem 24,3 let v úvodu ročníku.