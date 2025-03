Saganův luxusní karavan je znovu na prodej: Zplodil v něm syna!

Klenot je znovu na prodej! Slovenský cyklista Karol Lipovský (67) svého kolegu Petera Sagana (35) dlouho přemlouval k prodeji jeho unikátního karavanu. Teď se ale kvůli svému věku rozhodl vozidlo, ve kterém legendární závorník údajně zplodil syna, poslat dál.

Karol Lipovský je považován za jednoho z největších fanoušků svého cyklistického nástupce Petera Sagana. A tuze se zamiloval do karavanu, který slavný slovenský cyklista používal. Lipovský popsal prvotní námluvy Sagana k prodeji karavanu: „Poprvé mě to napadlo, když se v roce 2017 konalo mistrovství světa v norském Bergenu. Ještě před startem jsem se vydal za Peterem s otázkou, zda by mi karavan neprodal. Odpověděl, že ne. Ale když završil zlatý hattrick, zkusil jsem to znovu.“

Není tajemstvím, že se prodej hned nepovedl. Následovalo ještě několik neúspěšných pokusů a lanaření. Před Vánoci 2022 ale najednou přišla SMS zpráva přímo od Sagana, zda zájem o karavan trvá. „Ihned jsem volal jeho řidiči, dohodli jsme se na prohlídce, na Štědrý den jsme vyřídili všechny formality a o tři dny později už jsem si ho vezl domů.“

K ceně, za kterou karavan nakoupil se vyjadřovat nechtěl, ačkoliv měl v tu dobu druhý karavan zaparkovaný v garáži. „Vlastnit srdcovku po jednom z nejlepších sportovců v historii Slovenska a zároveň žijící legendě světové cyklistiky, je vrchol fanouškovské kariéry. To není podpis, čepice ani tričko. Je to kus sportovního a soukromého života Petera.“

Věk a především zdravotní komplikace ale dostihly Lipovského tuto zimu. Proto se rozhodl, že vlastnit dva karavany je již nadměrný luxus. „Samozřejmě mi bude po něm smutno. Ale žiji v realitě. Saganova éra skončila, roky přibývají. Něco podobného prožíval i Peťo, když ho prodával. Vždyť v něm byl po dobu jeho největších úspěchů kariéry, prožil v něm tisíce hodin a údajně v něm i zplodil syna Marlona. Ani se nedivím, že měl jeho řidič slzy v očích, když jsem si pro karavan přišel.“ Zájemce by si prý měl připravit necelé čtyři miliony korun.