Čtete: Kvalifikační šoky trpaslíků: zaskočení Portugalci, zázrak i slavný český krach

Kdy: 7. června 1995

Pod jeden z největších kvalifikačních šoků v historii evropského fotbalu je bohužel podepsaný český národní tým. I v kontextu toho, že se udála před slavným (skoro zlatým) EURO 1996. Tým Dušana Uhrina přijel do Lucemburku v roli absolutního favorita, se skalpem silného Nizozemska v zádech. Marné bušení do obrany domácích ale vyvrcholilo šokujícím gólem Guye Hellerse z protiútoku, na který Berger, Řepka, Skuhravý a spol. už nedokázali odpovědět. Lucemburčané slavili na hřišti i s fanoušky, Češi kousali ostudu a obří kvalifikační komplikaci. Pavel Kuka se do televize omlouval se slibem, že na EURO tým postoupí. Jako zázrakem pak nároďák i přes tuto blamáž slib splnil.

Jan Suchopárek v domácím zápase s Lucemburskem v boji o EURO 1996 • Profimedia.cz