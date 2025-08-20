Uzdravený levák Souaré jako skrytá zbraň Plzně. Talent může vyřešit problém
Je s ním těžké pořízení. V uplynulé fotbalové sezoně odehrál za plzeňské áčko pouhých šest soutěžních zápasů. Když se po vleklých zdravotních lapáliích konečně dostal do zápasového módu, přišla další zranění a opět pauza. Aktuálně uzdravený Cheick Souaré (22) ale stále může rozvinout obrovský potenciál. V úterý v Mladé Boleslavi nastoupil podruhé za sebou v základu a vypadal skvěle – pomohl k úvodním dvěma trefám hostů, na levé straně výrazně přispěl k demolici soupeře 5:0. „Rozjíždí se,“ poznamenal po utkání spokojený trenér Viktorie Miroslav Koubek.
Je vůbec Cheick Souaré ještě v kádru? Souaré žije?! Plzeňští fanoušci s trpkým humorem během uplynulého roku komentovali časté a dlouhé zdravotní pauzy francouzského křídelníka. Aktuálně ale na soupisku západočeského klubu patří – a po návratu na hřiště si velmi rychle získává pozici v základu.
Souaré nastoupil od první minuty podruhé za sebou. Už v sobotu na Dukle (byť tam Plzeň prohrála 0:2) odehrál zajímavé utkání, jednu velkou šanci mu zablokovala domácí obrana. Důvěru si u trenérů podržel i na úterní dohrávku v Mladé Boleslavi, kde zahrál výborně.
V Boleslavi se významně podílel na úvodních dvou brankách Denise Višinského, krátce po přestávce mu krásným nadýchaným centrem pomohl zkompletovat druhý ligový hattrick kariéry. Jeho počínání vypadá na hřišti lehce, jednoduše – je silný na míči, zvládá přesné centry, chytré prostrkávačky i kvalitní kombinace. Vše násobí jeho vytříbená levačka, velmi dobře ale zvládá hru i svou slabší pravou.
„Cheick se prakticky po roční pauze rozjíždí,“ pochvaloval svého svěřence v úterý večer plzeňský trenér Miroslav Koubek. Se svými kolegy dobře ví, jakou zbraň má v nadaném křídelníkovi. Pokud je ovšem provozuschopný…
Limitem je zdraví
Souaré přišel do Plzně z Vyškova v zimě 2024, před rokem na něj klub uplatnil opci a stejně jako se Sampsonem Dwehem s ním podepsal kontrakt do června 2027. Od minulého léta ale prakticky nehrál, provázely ho zdravotní komplikace. Několikrát se složitě vracel, na hřišti bohužel nikdy dlouho nevydržel – mimo jiné se protáhla léčba zlomeniny zánártní kůstky, přibývala svalová zranění.
Právě svalové problémy vyřadily francouzského mladíka na začátku letní přípravy. Po odchodu Cadua počítali trenéři s tím, že Souaré zacelí díru na kraji hřiště od startu sezony. Jenomže z tréninku vypadl ještě před odjezdem na herní soustředění do Rakouska a opět musel absolvovat ubíjející cestu zpět.
Chatrná zdravotní stránka Souarého nejvíc limituje, jinak by možná nastupoval jinde, než v Plzni. Aktuálně odehrál tři zápasy a vypadá velmi dobře. Po dlouhé pauze rychle nabírá herní rytmus a ukazuje své nesporné přednosti. Pokud vydrží v provozu, téměř jistě naskočí v základu i v sobotu proti Karviné.
Plzni může pomoct vyřešit problém na levé straně hřiště, kde v nouzové situaci nastupoval od začátku sezony nejvíc Karel Spáčil, typologicky spíš defenzivnější hráč do stoperské trojice. S nástupem Souarého je najednou Plzeň nebezpečnější po jeho straně dopředu, právě on s Memičem udělali rozhodující body v úterý večer v Boleslavi.
„V systému s halfbeky na křídlech tam musíte mít ofenzivní hráče, jinak to nefunguje. Potřebujete tam technické, vysoce silné hráče do kombinace. Oba to dnes uplatňovali. Amar (Memič) hraje pořád, někdy se mu daří víc, někdy méně,“ zmínil Koubek.
