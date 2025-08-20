Guľa zvolil překvapivou přípravu na Spartu. Mluvil o Rosickém i Plzni: Velká škola
Vešel do místnosti novinářů a usedl na červené křeslo, které zdobilo logo Sparty. Adrián Guľa přicestoval ve středu večer do Prahy jako soupeř. S týmem Riga FC rozehraje ve čtvrtek na letenském stadionu play off Konferenční ligy. „Budeme čelit velké značce, velkému klubu a hlavně kvalitnímu soupeři. Bude to pro nás velká výzva a škola,“ poznamenal slovenský kouč.
Bylo překvapením, že hovořil anglicky. „Doufal jsem, že budu moct mluvit jiným jazykem,“ usmál se. A když dostal od tiskového mluvčího lotyšského klubu svolení k tomu, aby odjel dvě, tři otázky ve slovenštině, najednou se rozjel.
Mistr se Žilinou ze sezony 2016/17 je v Česku velmi známou personou. Guľa trénoval plzeňskou Viktorii, což bylo před více než čtyřmi lety. „Doufám, že jsem se od té doby změnil,“ zamyslel se. „V Plzni to byla pro mě velká škola, pracoval jsem s top managementem, kde byli Adolf Šádek nebo Zdeněk Psotka,“ vzpomínal.
Později přebral polskou Wislu Krakow. A taky nechybělo moc k tomu, aby pracoval ve Spartě. Guľa se v květnu 2022 dostal mezi poslední dva kandidáty na trenérskou pozici Sparty. Tomáš Rosický, sportovní ředitel klubu, vybíral mezi ním a Brianem Priskem.
„Nemůžu ani říct, jak blízko jsem k tomu byl, nebo ne. To je prostě fotbal,“ řekl smířeně po letech. „Byl jsem vděčný, že jsme se bavili s Rosickým o práci, životě a fotbale, o tom, jak zlepšit Spartu. Má skvělou energii, respektoval můj pohled,“ vzpomínal slovenský kouč.
Přednost dostal nakonec druhý z nich. A Priske bral s letenským týmem v následujících dvou sezonách dva tituly a triumf v domácím poháru. „Nestalo se to, ale zároveň to nezastavilo můj proces. Dal jsem do své práce co nejvíc energie bez ohledu na to, kde jsem byl,“ pokračoval.
A když mu nevyšla Sparta, trénoval doma na Slovensku Dunajskou Stredu a později odešel na Kypr. Tam skončil loni v prosinci na lavici celku Apollon Limassol.
O měsíc později už putoval do Rigy, se kterou se momentálně nachází na prvním místě první lotyšské ligy. V ní prožil poslední porážku na konci března, od té doby zaznamenali v domácí soutěži dvacet výher a dvě remízy.
Priske, trenér Sparty, označil i díky pozitivní bilanci Rigu za nejsilnějšího soupeře v dosavadní kvalifikaci. „Pro některé hráče je to první tak velký zápas, který budou hrát na fantastickém stadionu,“ líčil Guľa. „Věřím, že jsme připravení, abychom udělali maximum pro nás sen, tedy uhráli dobrý výsledek do odvety.“
Slovenský trenér s realizačním týmem, v němž působí i o dva roky starší bratr Norbert, zvolil netradiční přípravu na utkání, jehož návštěvnost bude atakovat s jistotou sedmnáct tisíc diváků.
„Jako trenér potřebujete na to mužstvo připravit. Osobní kontakt je klíčový, proto jsme si pouštěli písničky a video, aby nasáli atmosféru,“ překvapil kouč. „V Lotyšsku je to jiné, mezi fanoušky není takový zájem o zápasy,“ doplnil.
Sparťané jsou favorité play off Konferenční ligy. O tom není pochyb. „Sparta je jiný kalibr a kvalita. Znám ji, je ještě silnější, než byla dřív, chce se neustále zlepšovat. Čeká nás těžký zápas, ale jdeme se bít a udělat maximum, abychom byli silným protivníkem,“ zakončil Guľa.