Zlomený hokejista Valach: Ukázal dojemný dopis své zesnulé ženy

Děti a vzpomínky. To jsou jediné věci, které bývalému hokejistovi Komety nebo Chomutova zůstaly po zemřelé manželce Simoně (†22). Slovenský obránce Juraj Valach (36) se přesto pokouší zůstávat silný právě kvůli svým potomkům...

Juraj na svém instagramu ukázal ručně psaný dopis, který mu kdysi věnovala jeho žena. Ta před několika lety zemřela při porodu dvojčátek Amálky a Jerguška (8). „Moc tě miluju a chci s tebou prožít svůj život. I když jsem ještě moc malilinká, už dopředu vím, že ty jsi pro mě ten pravý. Miluju tě z celého svého srdíčka,“ stojí v psaní brunetky, která bohužel stejně jako její muž netušila, že o život přijde tak brzy.

„Nedávno jsem zase slyšel, že po člověku, který odešel z vašeho života se máte zbavit všech věcí. Určitě ne,“ ohradil se ve svém komentáři urostlý hokejista. „Ano, pokud vám ten člověk nebude chybět a nezáleželo vám na něm, to je zřejmě ten případ. Jenže když se podívám na to, co mi doma zůstalo po mé ženě... Společné fotky, její fotografie s věnováním jen pro mě (ne fotka zveřejněná pro všechny na internetu) a hromada dopisů a vzkazů, jako je i tento," pokračoval Juraj.

„Nikdy bych se toho nezbavil, už jen proto, že žijeme v tak plytké a povrchní době, že toto už bohužel skoro nikdo nedokáže ze sebe vyprodukovat. Jestli máte doma člověka, jako byla Simonka, tak máte doma štěstí, kterého si važte. A snažte se, abyste o takovou osobu nikdy nepřišli,“ kladl Valach v závěru na srdce lidem.