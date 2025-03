Tenistka Cibulková pořádala párty pro dceru (2): Pronajala palác a narvala ho luxusem!

Oslava jako pro urozenou princeznu! Tenistka Dominika Cibulková (35) je známá milovnice luxusu a ten dopřává i svým dvěma dětem. Oslavy narozenin, které pro ně každý rok pořádá, jsou vždy naprosto omračující. Letos šla ale šampionka Turnaje mistryň ještě o krok dál a na dceřinu oslavu pronajala dokonce palác!

Balónky, malování na obličej a barvami zářící dort? S tím si na Dominiku Cibulkovou nepřijdete. Narozeninové oslavy pro své děti si představuje úplně jinak! Vždy je to společenská událost plná luxusu, kde je vše vyladěné do nejmenšího detailu.

Příprava je pro puntíčkářskou extenistku vždy velmi náročná, ale pokaždé jde do toho znova. „Zatím pro mě byla každá oslava velká výzva. Miluju totiž všechno si sama organizovat a připravit. Samozřejmě, ty technické věci už ne, ale to, jak to vypadá a výzdoba, to si všechno vymýšlím sama. Jsem velmi ráda, že jsem obklopená lidmi, kteří jsou na stejné estetické vlně jako já, a když jim něco zadám, tak mi dodají přesně to, co chci," vykládala před časem Dominika.

Pro malou Ninu letos pronajala Primaciální palác, což je klasicistní budova v samém srdci bratislavského Starého města. Do velkého sálu umístila »nekonečný stůl« ve tvaru osmičky, kam usadila své vzácné hosty, kterým k poslechu hrála vážná hudba. Vše, včetně dresscodu rodiny a hostů, sladila do tónů vínové a krémové barvy. Dekorace pak odpíchla od různých druhů ovoce a zeleniny.

Pro dcerku také nechala navrhnout dokonce speciální grafiky, které byly součástí pozvánky, výšivek, výzdoby a také omalovánek, které malí gratulanti dostávali. Dominika myslela pochopitelně také na zábavu pro děti a Nince objednala několik umělců v kostýmech jejích oblíbených postaviček, kteří malým hostům připravili speciální program plný hudby a dovádění.

Sotva ale Ninčina oslava skončila, už aby Dominika začala plánovat další! V červnu má totiž narozeniny její prvorozený syn Jakubko, a tak už slavná maminka jistě spřádá plány na další megaparty.