Čtyři rány Spartě: Jak se zrodily góly Plzně? Chyboval tým i Friis, musí zlepšit rozhodování

Ano, nejvíce zapadli do temna stopeři s brankářem, jenže Sparta defenzivně zkolabovala v nedělním (jinak vymazleném) šlágru s Plzní jako celek. Pod prohru 2:4 v 27. kole Chance Ligy, v němž Letenským hrálo do not domácí prostředí i průběh, jsou zaneseny rovněž další složky mužstva. Do dalšího poutavého střetu v sobotu na Baníku musí trenér Lars Friis zlepšit organizaci, ale také vlastní rozhodování.

Jsou srovnáni po bodu, vepředu Baník, za ním Viktoria, na další figuře Sparta. Střet o druhé místo znamenající postup do předkola Ligy mistrů, tedy příslib velkých zážitků i peněz, jen bují.

Po nedělní výhře Plzně na Spartě ještě výrazněji než před víkendem. „Hlavně jsme nechtěli prohrát, ztráceli bychom pět bodů,“ upozornil tahoun Západočechů Matěj Vydra, autor branky i asistence.

Povedlo se, protože Sparta přes výborné vstupy do obou poločasů, selhala v obranné části hry. V sobotu v Ostravě přitom bude čelit nejlepšímu mužstvu jara, tým trenéra Pavla Hapala padl po pauze jen jednou a ze čtvrté příčky se vyšvihl až na druhou.

„Komplikace to je, samozřejmě,“ netajil v neděli před desátou večer na Letné místní kapitán Filip Panák. „Zápasů je před námi spousta a my se musíme nachystat hned na ten další, protože to v Ostravě bude těžké. Ale máme to ve svých rukách a věřím, že jsme dost silní na to, abychom se po dvou porážkách zvedli a navázali na devět výher, které jsme měli předtím,“ vzkázal do Slezska.

Připomněl tak, že před Plzní padla Sparta v Liberci. To však šlo o jiný příběh, doma mužstvo kolem Panáka propadlo v základech defenzivy. V čem chybovalo? Tady jsou rozbory všech čtyř ran, které schytalo.

Gól č. 1

Pro Spartu to byla rána do vazu. Do zápasu vlétla ve zběsilém tempu. Dvojka Jan Kuchta – Lukáš Haraslín drtila obranu. Druhý z nich skóroval po precizní individuální akci, v tu chvíli byli hosté vskutku dole. „Ale jako kdyby nás ten gól zastavil,“ litoval slovenský reprezentant.

Viktoria se vzpamatovala, do postoje jí z kolenou pomohl kolaps obranných opor. Kapitán Lukáš Kalvach se ve středu pole opřel do balonu, ten mu sklouzl z nártu na šajtli a přiletěl přímo do běhu Pavlu Šulcovi. „No, říkal, že to bylo schválně, ale spíš se mi zdálo, že chtěl hrát na kříž,“ smál se pozdější střelec.

Při koncovce využil dvou chybujících soků. Martina Vitíka si lehce odstrčil v souboji, Peter Vindahl proti němu vyběhl jen na půl cesty. Plzeňský šikula ho lehce obstřelil. Na vině byl nesoulad (nekomunikace) mezi Vitíkem a Vindahlem, špatné chování obou. Především však gólmanovo: buď měl být rázný a vyrazit vpřed, nebo zůstat v bráně.

Šulc to měl jednoduché.

Gól č. 2

Tak se událo společné selhání. Začal Tomáš Wiesner špatnou rozehrou, míč se rychle vrátil na levé plzeňské křídlo, kde byl Cadu. Wiesner v prostoru logicky scházel, proto se vysunul pravý stoper Vitík. Brazilec mu zasekl míč, využil lepší pohybové předpoklady a odcentroval na zadní tyč.

Gólman Vindahl sice nakročil směrem k letící kouli, ale dostatečně si nevěřil a nakonec zůstal zapíchnutý na lajně. Asger Sörensen držel na těsno Rafia Durosinmiho, ale střet vychladil a útočník skóroval hlavou.

Hra se pak změnila, Sparta musela otevřít pole. „Zápas se nějak vyvíjel a chyby ho ovlivnily. Dali jsme gól, pak dva dostali a bylo to složité. Dostali jsme se za půlku, ztratili míč, oni šli do brejku, což jim vyhovovalo. Mají na to dobré hráče,“ popisoval vliv druhé hostující trefy Panák.

Gól č. 3

Další rána – a to velmi drsná. Letenští sice ihned po přestávce srovnali, po roce a půl skóroval Panák. Jenže přišla odpověď.

A kapitán na ni měl vliv – tedy vinu. Brankář Martin Jedlička poslal dlouhý výkop, Panák prohrál hlavičkový souboj s Matějem Vydrou. Pro obránce přitom hrála postava, je o devět centimetrů vyšší než plzeňský útočník. Přesto situaci nezvládl, navíc pak zkoušel rozhodčího Jana Všetečku přesvědčit, že šlo o faul. Logicky se mu to nepodařilo, jednalo se o jeho nedoraz.

Míč letěl do běhu Durosinmimu, jehož nestihl „nabrat“ Sörensen. Střelec pak ukázal, jak říká kouč Miroslav Koubek, „neuvěřitelnou kvalitu v boxu“.

„Je těžké vyhrávat zápasy, když děláte tak velké chyby. Pro soupeře bylo příliš jednoduché si tvořit šance, měl hodně prostoru,“ uznal domácí kouč Friis.

Gól č. 4

Tentokrát se projevil nesoulad ve středu pole, kde scházel Kaan Kairinen, jehož nahradil Patrik Vydra. „Hrál výborně,“ shodli se Friis s Panákem. Jedenáctka však nedržela tak pohromadě jako s precizním Finem, často ředitelem utkání.

„Patrik udělal vše, co mohl, i když tam byly nějaké chyby. Bylo by to lepší s Kaanem? Těžko říct, ale je to hráč základní jedenáctky,“ naznačil nakonec Friis.

Při poslední brance nejprve Kuchta prohrál hlavičkový souboj ve středu hřiště, míč se valil zpět. V tu chvíli však Panák vyrazil do ofenzivy, tudíž scházel vzadu. Po Durosinmiho přiťuknutí postupoval s balonem plzeňský Vydra, Qazim Laci už ho nestíhal. Exreprezentant pak přes Vitíka vystřelil raketu k tyči.

Je fakt, že mladý sparťan měl být agresivnější, ustupoval až moc, už nemohl ránu zablokovat, navíc Vindahl rozhodně nestál v ideálním místě.

„Plzeň sbírala druhé balony, v tom je obrovsky silná,“ připustil Panák. To byl případ čtvrtého zásahu, který padl v době, kdy už sparťané nehráli na tři centrhalvy. O půli totiž šel dolů Lukáš Sadílek, vystřídal jej (opět velmi slabý) Victor Olatunji. Haraslín se sice zatáhl na desítku, ale souboje rozhodně nejsou jeho prim.

Tady šlo o Friisovu chybu, další z těch, co Sparta v neděli spáchala. Proto prohrála a sesunula se na čtvrté místo v tabulce.

