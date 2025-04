Příběh Jakuba Menšíka: Skalp Djokoviče, miliony a... Tajná láska z Argentiny!

Argentinka »krev a mlíko« studuje na vysoké škole cestovní ruch, pracovala i jako letuška, takže uhánět přítele ze zahraničí ji nejspíš nebude činit potíže. „ Miluju Messiho a One Direction,“ vyznala se dřív. Teď k argentinskému fotbalistovi a britské chlapecké hudební skupině přidává tenistu z Česka. „Můj miláček. Jsi sakra blázen!“ gratulovala Josefina Jakubovi k životnímu výhře nad Djokovičem na Hard Rock Stadium.

Šampion prestižního turnaje v Miami si dosud užíval spekulace fanoušků, jestli s někým chodí. S Josefinou, která pochází z Argentiny, se proto moc nechlubil. Nabrnkl si jí loni během finále Davisova poháru ve španělské Valencii. „Má svůj život. Vztah na dálku nám oběma vyhovuje, funguje to zatím skvěle,“ rozvázal se Menšíkovi láskou jazyk ve vysílání rádia Evropa 2.

„Prohrát není nikdy fajn pocit, ale Jakub je jedním z mála hráčů, s nimiž porážku přijmu lépe. Poprvé hrát jsem ho viděl, když mu bylo teprve šestnáct. Hned jsem ho pozval na trénink k nám do Bělehradu. Už tehdy jsem předpovídal, že bude jedním z nejlepších na světě. Má komplexní hru, neuvěřitelné podání, díky němuž získává snadné body. Je velký a velmi dobře se pohybuje. A víte, co je nejlepší? Stále má prostor na zlepšení!,“ řekl poražený Srb Djokovič.

Po životním triumfu byl v transu, před turnajem ale nebylo Jakubovi dvakrát do skoku. Koleno jej bolelo tak, že přemýšlel nad odhlášením. Ale potkal kouzelníka, který mu vytrhl trn z paty! „Naštěstí, když už jsem držel v ruce papír s odhláškou, byl hlavní rozhodčí zrovna na obědě. Zašel jsem tedy ještě naposledy za fyzioterapeutem. Ten se mnou však udělal zázrak. Díky, Alejandro,“ velebil tajného hrdinu se zlatými ručičkami.

Velkolepý úspěch musel Menšík zapít, a tak vyrazil bezprostředně po vítězném finále na pořádný mejdan. V nočním podniku LIV v Miami Beach zrovna řádil rapper 50 Cent, který v červnu chystá evropské turné. Alkohol tekl proudem, tisícovky pařmenů se kroutilo na parketu. Devatenáctiletý Jakub s partičkou nemohl na akci chybět, ačkoliv dle pravidel mohli na večírek výhradně hosté starší jedenadvaceti let. Na dodržování zásad si na diskotéce potrpí, ale když mohli přivítat vzácného hosta, přimhouřily »gorily« u dveří oči.

Berdychův vliv

Karel Nováček (60), Petr Korda (57), Tomáš Berdych (39) – a teď i Jakub Menšík. Rodák z Prostějova navázal na turnaji kategorie ATP Tour Masters 1000 na slavné krajany. Naposledy se radoval tehdy čerstvě dvacetiletý Berdych v roce 2005 v Paříži. A právě současný daviscupový kapitán byl pro Menšíka vzorem: „Setkání s Tomášem Berdychem nebo Petrou Kvitovou na mě měla velký vliv, když jsme si s nimi jako žáci měli možnost v Prostějově občas zatrénovat, dokonce i s Ivanem Lendlem. Chtěl jsem být jako oni a vyhrávat,“ citoval Menšíka web neovlivni.cz. „Lepší by byl jen grandslam,“ rozplýval se »Berďa« před dvaceti lety. On se nedočkal, co jeho nástupce Menšík?