Šulc na radaru prachatých gigantů: Poletí za Haalandem?

Slavia kolem něj mlsně krouží jako labužník kolem nadívaného humra. Nějakých 100 »míčů«, jako za Chorého, by za Pavla Šulce (24) pro Plzeň zase vyplázla, ale může se jí stát…

Že ostrouhá. Ve hře o ofenzivního reprezentačního šikulu jsou totiž giganti z ciziny. Web tuttomercatoweb.com má za tutovku, že je na radaru mocných a prachatých klubů. Z těch anglických, německých a italských adres jde až hlava kolem. Představte si třeba, že by si to »Šulcík« od léta šolíchal v Manchesteru City s dělostřelcem Haalandem podle notiček kouče Pepa Guardioly!

Za jakou cenu? Erudovaný portál transfermarkt.com uvádí u Šulce, jehož ve čtvrtek čeká v Římě odveta osmifinále Evropské ligy s Laziem, tržní hodnotu 250 milionů korun. Při kasírování toho balíku by si boss Viktorie Šádek mnul ve Štruncových sadech ruce tak, že by to bylo slyšet až v Edenu…

Tihle ho mají v merku

ANGLIE

Manchester City

Aston Villa

Tottenham

NĚMECKO

Leverkusen

Dortmund

ITÁLIE

Neapol