Slabý presink, laciné ztráty, nervozita... Proč Baník proti Spartě nevytáhl zbraně?

Role mírného favorita, možnost seknout Spartu i podruhé v sezoně a odskočit jí na rozdíl pěti bodů, mohutná očekávání celé republiky, zasloužená chvála expertů, vyprodaný stadion, zhoršená forma soupeře, dotrénovaný Ewerton... Všechny okolnosti hrály před šlágrem pro Baník, trenér Pavel Hapal sliboval, že neustoupí ze svého stylu. Po remíze 1:1 však nakonec musel uznat: „Nebylo to od nás ono.“ Nic z toho, co dostalo Ostravu pod vrchol, v největším zápase sezony nepředvedla.

Presink, kolmý přechod do útoku díky rychlé kombinaci, variabilita v ofenzivě, nadstandardní intenzita, důrazný i konstruktivní střed pole, tandemy na krajích, proběhy z hloubky... Tuzemská fotbalová veřejnost si ve hře Baníku zvykla vídat všechny tyhle signifikantní atributy. Ale když šlo do tuhého, zůstaly jen v šuplíku.

Důvod? „Zamýšlíme se nad tím,“ netajil kouč Pavel Hapal nespokojenost z výkonu. „Možná nám trošku svazovala nohy nová role, do které jsme se dostali,“ připustil psychologický efekt.

Ostravští totiž dostali ochutnat medicínky, na kterou jsou pražská „S“ s Plzní zvyklé. Dosud byli v roli jejich naháněčů, teď poprvé před vzájemnou konfrontací svou pozici nad nimi hájili. Z lovce se po březnové výhře právě na půdě Viktorie definitivně stala kořist, což v hlavě dokáže nadělat guláš. Opory Slezanů sice postupně vyzrávají, nakukují do reprezentací, nicméně v porovnání s konkurencí ošlehanou v Evropě jsou zkušenostmi stále na nižší úrovni, což je logické.

V tolik očekávaném souboji, který okořenila zážitkovými akcemi i armáda České republiky, se to naplno projevilo. Jeden důkaz za vše: střed zálohy. Baník tam měl vzhledem k tomu, že Sparta vsadila na trojzubec, o jednoho muže více, s Ewertonem dokonce někdy až o dva. Přesto balony přitahoval ze všech nejvíc finský špílmachr Kaan Kairinen. Hosté přes něj pohodlně otáčeli těžiště a drželi míče v 61 % času. Na to FCB příliš zvyklý není, zvlášť doma to bývá obvykle v jeho režii.

„Chtěli jsme hrát nahoru, ale nešla nám kombinace. Byli jsme hodně nepřesní, spousta míčů byla nekvalitních. Tím pádem ho držela Sparta, která naopak byla v kombinaci rychlá a přesná. To nás stálo hodně sil, než jsme ho zase získali zpátky. Soupeř měl větší kvalitu, možná pomýšlel i na víc,“ věděl Hapal.

Nebylo by však fér hodit vše jen na Jiřího Boulu, jehož navíc oslabila střevní viróza, a další kolegy ze středu pole. Sparta nechybovala ve výstavbě už odzadu, stopeři ani wingbeci neztráceli míče. V tom byl rovněž obrovský rozdíl. Baník se vůbec nedostal k postupnému útoku, ve kterém se přitom v posledním ročníku rapidně zlepšil. A tudíž se v nebezpečných pozicích neobjevil ani Ewerton, před samotným zápasem bezpochyby nejskloňovanější jméno. Ze žolíka byl znovu uzdravený člen základní sestavy, leč neviditelný. Brazilský šikula naskočil od první minuty poprvé po šesti týdnech.

„Nevím, jestli to byl dobrý, nebo horší tah. Ewe se s tím pral, má nějaké herní manko. Ale věřím, že přijdou zápasy, kdy to zase bude Ewe jako dřív. Nedostal tolik kvalitních přihrávek, takže neměl ani možnost ukázat svou kvalitu,“ netajil trenér.

Bod nakonec vzhledem k průběhu všichni domácí brali a ještě sklidili kompliment od Larse Friise. „Baník je historický a silný tým, který by si zasloužil hrát v Evropě. Byl k tomu velmi blízko s Kodaní, kdy si zasloužil postoupit. V nedávné minulosti měl za sebou těžší období. Pro nás je složitější, když jsou vpředu čtyři kluby, ale nutí nás to dělat věci ještě přesněji. Když máte ligu, kde je jeden nebo dva dominantní týmy, vytváří to nezdravé prostředí. Samozřejmě neříkám, že bych ji ale nechtěl každý rok vyhrát. Když se na tom podívám skrze české brýle, je to dobře, přes ty sparťanské už je to horší,“ usmál se kouč Sparty.

Co se povedlo:

Výkony Prekopa a Šína

Vymazání Kuchty, blokování Haraslína

Bránění standardních situací

Co se nepovedlo:

Pád do pasivního hlubokého bloku

Laciné ztráty hned po zisku míče

Ewerton se nedostal do hry

