Čísla nelžou: Ledový klid s občasným výlevem plus pavoučí pohyby v aktuální sezoně příliš nezabírají. Sparťanský gólman Peter Vindahl zažívá propad oproti minulému ročníku, v němž stál za sestavou mířící k titulu jako sfinga jistoty. Sestup výkonnosti potvrdil i nedělní šlágr s Plzní, v něm se dánský čahoun podepsal minimálně pod jeden gól, a k tomu rozhodně nepůsobil jako král pole. V sobotu budou Letenští potřebovat, aby se vrátil do fazony: představí se na hřišti šlapajícího Baníku. Vindahl se do brány postaví, to je prakticky jisté, ale od léta bude podle všeho na dresu brankářské jedničky Sparty napsané jiné jméno. Tomáš Rosický už má v merku zajímavou alternativu.

Když na podzim Sparta lapala po dechu, bylo nasnadě řešit, zda nesáhnout k radikálnímu kroku. Kupříkladu po domácím duelu Ligy mistrů s Brestem se totálně (jak by řekl někdejší hráč i kouč Letenských Sparty František „Franz“ Straka) nabízel.

Jenže nepřišel, trenérský štáb zůstal konzervativní. A Peter Vindahl v bráně, věčný náhradník Vojtěch Vorel musel sklapnout paty, šance nepřišla, i když dánský konkurent rozhodně nezářil. Vorel to nakonec nevydržel, požádal o změnu. Zahraničí mu nedopadlo, od zimy je na hostování v Pardubicích, kde sedí na lavici.

To by se mu však dělo i na Letné, Vindahl je i dál první volbou. Podle všeho to nezmění ani nedělní krach s Plzní, k němuž významně přispěl. Na vyprodaném stadionu ve Vítkovicích si zase pohodí vedle brány svůj klasický hnědý ručník, plivne si do rukavic a půjde do zásadního střetu v boji o druhé místo.

„Z dlouhodobého pohledu je to pro Spartu fajn brankář, i když má v mých očích rezervy,“ chápe volbu Miloš Buchta, někdejší gólman Olomouce a nynější trenér.

Působí nejistě, říká expert

Ano, Vindahl pomohl k titulu, v létě byl velmi dobrý (především při domácím duelu s Malmö) v kvalifikaci Ligy mistrů. Na podzim však ani on nebrzdil propad a vkrádala se myšlenka, zda je pro Spartu dost dobrý a ten pravý. Není