Rychlostní lyžař Čermák: Návrat po 40 dnech v kómatu!

Český rekordman v rychlostním lyžování Radek Čermák sjížděl svahy neuvěřitelnou rychlostí 243km/h. I na běžkách vytvořil rekord s hodnotou 156km/h. Takhle lítal na lyžích bez úrazu, až se zranil při práci na zahradě a skončil v kómatu...

Radek Čermák se kromě šílené rychlosti na svazích proslavil i neobvyklými kousky. Například si při tréninku vlezl do kombinézy na střechu auta a užíval si za provozu aerodynamického tréninku. Ani při tomhle bláznovství si nic neudělal. „Už jsem chtěl s vrcholovým sportem končit, tak to asi chtělo nějaký políček. Jen nevím, jestli takový,“ popsal osudový okamžik svého života z roku 2023 v rozhovoru pro sport.cz.

Stál na žebříku a prořezával větve, když se jedna z nich zlomila. „Vzala žebřík doleva, já šel doprava asi ze čtyř metrů k zemi. Naštěstí jsem spadl asi metr vedle asfaltu, takže ještě dobrá trefa,“ zhodnotil svůj pád, který ho uvrhl na čtyřice dnů do bezvědomí.

Probudil se o 35 kilogramů hubenější a pět měsíců strávil po nemocnicích. „A pořád bojuji. Jak jsem spadl na pravou stranu hlavy, jde to do kříže, takže mi hůř funguje levá strana těla. Přece jen jsem byl vypnutý čtyřicet dnů, učil jsem se znovu chodit, používat mimické svaly,“ přiznal nekončící souboj se svým tělem.

Lékaře překvapilo, jak rychle se dokázal vrátit do života. Může za to jeho kariéra ve sportu. Začínal u sjezdového lyžování, pokračoval skeletonem, skikrosem a skončil právě u rychlostního lyžování. „Všichni mi říkali, že těžím ze své svalové paměti, kterou mám díky sportu. Kdybych byl Čech, co si dá večer osm piv a pak kouká v televizi na fotbal, tak bych se z toho nedostal,“ zopakoval slova lékařů.

Čermákův se ale nevrátil »jen« do běžného života, ale znovu závodí! V Harrachově se ukázal divákům na domácím šampionátu a hnal se rychlostí okolo 104km/h. „Váhal jsem, jestli se mám zúčastnit. Ale jelo se kousek od baráku, tak jsem si říkal, že rovně jet zvládnu.“ A zvládl!