Tenistka Bouzková mluvila pro Blesk i o Barkovovi: Jsme spolu, ale...

To by musely trakaře padat, aby té holce zmizel úsměv z tváře! Tenistka Marie Bouzková září jako sluníčko i teď, když je ve zdecimovaném českém týmu ve 26 letech nejstarší.

Jako malá při fedcupových zápasech sbírala míčky, v paměti ji utkvěla baráž Čechů s Federerovým Švýcarskem v roce 2007. Dnes v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové proti Brazilkám (duel začíná v 15:00, vysílá ČT sport) nastoupí Bouzková na kurt v porubské RT Torax Areně v národních barvách jako jedna ze dvou posledních hvězd, co kapitánu Pálovi zbyla.

Přesto, že žije s rodinou střídavě v Praze a na Floridě a při turnajích se plahočí po zeměkouli, nikdy neváhá: „Pro mě je velká čest reprezentovat. Bylo by super hrát za Česko každý měsíc! Čím dál tím víc si vážím, že tu můžu být,“ řekla 58. hráčka světového žebříčku v rozhovoru pro Blesk.

Ale Maruško, vždyť vy jste prý mohla reprezentovat Mexiko! Proč? (úsměv)

„To byl spíš takový hec. V Mexiku jsem získala svoje první tituly a zahrála si velké finále WTA. Z Floridy jsem to měla blízko. Před sedmi lety jsem mluvila lámaně španělsky, a když jsem při oslavách začala něco říkat ve španělštině, lidi to vůbec nečekali od nějaké blondýnky.“

A hned si vás zamilovali, že?

„Od té doby se to rozjelo. Když jsem na turnaji v Guadalajaře, je to jako bych hrála na Spartě, jako další domov.“

Mexičtí fanoušcí možná působí temperamentnějším dojmem, ale české publikum je české publikum, ne?

„Jo, vím, že tady bude super atmosféra. Máme těžkou skupinu, ale dáme do toho s holkama všechno. Budeme bojovat o postup!“

Vám může pomoct, že váš tatínek byl jakýmsi florbalovým průkopníkem na jihu USA: Z Česka tam vozil hole, stavěl hřiště – a vy jste se honila za děravým míčkem taky!

„Ano, když jsem vyrůstala v Bradentonu, tak jsem dělala všechny sporty: basketbal, florbal, fotbal. No, na ten jsem levá, ale florbal mě hodně baví, pořád jsme ho mastili. Hodně mi to pomohlo v tenisové kariéře. Mám dík tomu třeba lepší pohyb. Moji rodiče mě – díky bohu! – vedli k více sportům.“

Jako Ester Ledeckou, olympijskou vítězku na lyžích a na snowboardu, které fandíte. Už jste se potkaly?

„Ne, vůbec! Ale lyžování miluju. Minulý rok jsem dokonce byla na kryté sjezdovce v Dubaji, už mi to chybělo.“ (smích)

Všestranná jste i mimo dvorec. Před třemi lety jste dokončila bakalářské studium byznysu na univerzitě v Richmondu. Co dál?

„Je to hodně důležitý základ do života, přemýšlím i o pokračování. Na promoci jsem tehdy letěla dokonce místo turnaje v Římě. Těšila jsem se na rituál s čepičkami, že je budeme vyhazovat do vzduchu, ale to je jenom v amerických filmech.“ (smích)

Slyšel jsem, že jste taky malovala, tancovala a hrála na kytaru. To platí?

„Pořád se snažím brnkat, i když teď není moc čas. Ale už moc nemaluju ani netancuju.“

Lekce vám dával mistr swingu. Troufla byste si do populární televizní soutěže StarDance?

„No, to nevím. To by bylo faux pas! (smích) Já si to užiju privátně.“

Český ženský tenis má teď plno maminek, z nichž některé se omluvily z účasti v Ostravě. Vám ještě netikají biologické hodiny?

„Zatím určitě ne. Teď se věnuju svojí kariéře, ještě chci něco dokázat, nebo minimálně na sobě dál pracovat. Třeba v budoucnu...“

Ale nedávno jste prozradila, že vaší láskou je finský hokejista Alexander Barkov, hvězda NHL. Řeknete, jak jste se seznámili?

„Už se k tomu nechci vyjadřovat. Oznámila jsem, že jsme spolu – a tím to asi zakončím. Chci si nechat soukromí pro sebe.“

Brácha je taky Panter!

Florida Panthers je pro Marii Bouzkovou vlastně takový rodinný klub. Její přítel Barkov (29) jako kapitán loni zvedl nad hlavu bájný Stanley Cup. A její bratr Benjamin Bouzek (10) hraje hokej za juniorský tým Panterů. „Po přestupu z Tampy byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem sezony. Zatím se mu daří,“ hrdě hlásila sestra. Bouzková navíc jedním okem sleduje i tenisový vývoj Terezy a Nikoly Havlátových, dcer další »hokejky« z Floridy. „Kdyby něco potřebovaly, budu se snažit pomoct,“ culila se Maruška.

Sen o Antarktidě

Všude dobře, na cestách nejlíp! Tenistka Marie Bouzková povyprávěla Blesku i o vášni pro turistiku. „Při covidu jsem vyrazila sama na Aljašku. Pak jsem ještě navštívila Národní park Acadia ve státě Maine a trip zakončila v Bostonu. S báglem na zádech mě to baví. Ale že bych si vařila jako na čundru, to ne, spím spíš v hotelech,“ usmála se a zasnila: „Chtěla bych na Antarktidu, ale z argentinského přístravu Ushuaia přes Draekův průliv je těžké se dostat (plavba obvykle trvá zhruba 50 hodin – pozn. aut.).“