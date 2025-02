Rozesmátý Mrva o vítězné premiéře: Příspěvek do kasy? Už jsem bez peněz

Postup nad Jižní Koreou v 1. kole Davisova poháru ještě víc osladil sedmnáctiletý benjamínek Maxim Mrva, který v porubské RT Torax Areně zažil opravdu velkolepou premiéru. Před řadou rodinných příslušníků a dalšími třemi tisíci fanoušků zdolal San-hui Sina dvakrát 7:6. „Bylo to výjimečné. Jsem rád, že jsem to mohl prožít tady v Česku. Sice to už bylo 3:0, a ten zápas byl pro všechny nedůležitý, já jsem si však chtěl taky dokázat, že při velkém stresu umím pracovat,“ hlásil usměvavý Mrva.

Poté, co Češi v pátek zapsali do notýsku první dva jihokorejské skalpy, se definitivní jistoty postupu dočkali po sobotní čtyřhře, kterou opanovala dvojice Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Kapitán Tomáš Berdych tak poslal do boje extrovertního mladíka.

Talent bavil nejen kvalitním tenisem, ale i několika oslavnými gesty. Nepoznali byste na něm ani špetku nejistoty či strachu, byť po zápase připustil, že se mu klepala noha. „Nervózní jsem určitě byl, ale snažil jsem se to nevnímat. Moc se mi to však nedařilo. Když jsem vyšel na kurt, byl to neskutečný pocit, ale takový adrenalin jsem snad nikdy v životě neměl,“ připustil Mrva.

„Pokaždé to ze mě spadlo, když jsem udělal nějaké gesto. Slyšel jsem neskutečný hluk,“ popisoval. Na první získaný míček si musel počkat až do druhého gamu. Jakmile však soupeře zaskočil dlouhým prohozem, pořádně se zaradoval.

Dobře zvládal i daleko vypjatější situace. Utkání zlomil na svou stranu v obou tiebreacích. „Jsem rád, že to takhle zvládl, protože to není jednoduché,“ věděl kapitán Berdych. „Už jsme viděli spoustu jiných jmen, které se při premiéře docela protrápily kvůli nervozitě. To, co předváděl Maxim, bylo něco úplně jiného. Má k tomu svůj vlastní přístup, který mu hodně pomohl. Za mě to bylo dobré,“ chválil dvojnásobný vítěz Davis Cupu.

„Já jsem naopak hrozně rád, že jsem na lavičce mohl mít tak zkušeného hráče, jakým je Tomáš Berdych,“ poklonil se Mrva. „Nemohl jsem si dovolit prohrát, chtěl jsem udržet výherní konto. Týmu musím poděkovat za neskutečný týden. Jsem moc rád, že jsem tady mohl být.“

Za zatím největším kariérním vítězstvím nasměrovali Mrvu i rodinní příslušníci, kteří mu v hledišti drželi palce. „Byla tady mamka, babička, druhá babička, děda, brácha, bratranec... To vítězství bylo hlavně pro ně. Večer zajdeme na dobré sushi a všechno bude v pohodě,“ smál se šampion juniorského US Open ve čtyřhře.

To, že o jihokorejském soupeři mnoho informací neměl, jej nerozhodilo. „Rozcvičoval jsem se, Tomáš Berdych za mnou přišel a říkal mi, že o něm vůbec nic nevíme. Tak jsme o něm nic nevěděli, ale dopadlo to dobře,“ oddechl si Mrva, jenž se o možném debutu dozvěděl už v pátek: „Musím říct, že v noci jsem se na to krásně vyspal, lépe to asi ani nešlo.“

Současný 881. hráč světového žebříčku si odškrtnul daviscupovou premiéru ve stejném věku jako jeho současný kapitán Berdych. Do kasy ale přispívat nebude. „Už jsem bez peněz, takže nic dělat nemůžu,“ rozesmál se Mrva.

„Hlavně chci poděkovat všem klukům v týmu. Oni jsou herně úplně někde jinde než já. Všichni čtyři (Macháč, Lehečka, Pavlásek, Menšík) jsou neskuteční a jsem rád, že jsem tady s nimi mohl být a prožít si to. Jirka Lehečka mi dával neskutečné rady, dalo mi to motivaci makat ještě víc,“ doplnil mladík.

Mrva si řekl o možnou nominaci pro zářijové druhé kolo. V bitvě o postup do Final 8 v Boloni se Češi utkají s Američany, za které pravděpodobně nastoupí i čtvrtý hráč světa Taylor Fritz.