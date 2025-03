BJK Cup: Pála čeká na „posily z NHL“. Muchová a Siniaková váhají, jedničkou Nosková

Po třech letech se vrací BJK Cup do Česka. Skládání týmu pro ostravskou skupinu, kde se Češky střetnou se Španělkami a Brazilkami o jediné místo ve Final 8, je ale komplikované. Některé elitní domácí hráčky pokosila zranění, potíží je také tvrdý povrch, na němž se nakonec bude hrát místo původně avizované antuky. Kapitán Petr Pála tak měsíc před akcí (10.-12. 4.) nominoval tým kolem jedničky Lindy Noskové, Karolína Muchová s Kateřinou Siniakovou zatím se startem váhají.

BJK Cup prochází letos reorganizací, dříve dvanáctičlenné finále se zeštíhluje po vzoru Davis Cupu na osmičku. Proto je v této sezoně nastaven model šesti tříčlenných skupin. Jen jejich vítězky se přidají k pořadatelské Číně a vládnoucím šampionkám z Itálie a postoupí do Final 8, které proběhne systémem play off v Šen-čenu. Jeho termín ještě nebyl oznámen.

Česko se přihlásilo o pořadatelství jedné z dubnových skupin a uspělo. To s sebou nese výhodu domácího prostředí ale také organizační komplikace. Proto se z původně avizované antuky, která by hráčkám mnohem lépe zapadala do kalendáře, změnil povrch na tvrdý. Přitom antuková sezona začíná bezprostředně po BJK Cupu velkým turnajem ve Stuttgartu a přechody z povrchů na povrch jsou vždy náročné a vyžadují čas.

„Dubnové datum je pro nás v České republice velice složité vzhledem k probíhajícímu hokejovému play off. Pod časovým tlakem jsme nahlásili tvrdý povrch, protože antuka zabere halu na čtrnáct dní a nikdo nemohl slíbit, že nám ji na tak dlouho poskytne,“ vysvětloval kapitán týmu Petr Pála. Tvrdý povrch pro aktuální kvalifikační zápasy není výjimkou, odehrají se na něm čtyři ze šesti skupin. Pouze v Polsku a Nizozemsku se připraví antuka.

Rozdíly v nákladech na zápas v českém prostředí již dříve předseda svazu Jakub Kotrba odhadl na 1,5 milionu korun. „Chápeme, že antuka by byla pro holky komfortnější, takhle jsme holt vystavili Péťu Pálu složité situaci a musí využít všechny své diplomatické schopnosti, aby s holkami vyjednal jejich start,“ prohlásil nedávno svazový šéf v podcastu Centrkurt.

Wimbledonské šampionky mimo, co Kvitová ?

Pála vyjednává na trase Česko – USA. Oznámené nominaci říká první, neboť do zápasů v porubské RT Torax aréně zbývá ještě měsíc a on má možnost udělat tři změny. Prozatím má domluvený tým složený z Lindy Noskové, Marie Bouzkové a tří slečen bez jediného startu v soutěži – Sáry Bejlek, Dominiky Šalkové a Terezy Valentové. Na definitivní vyjádření mazaček Karolíny Muchové s Kateřinou Siniakovou bude čekat po konci turnaje v Miami.

„S oběma jsem v kontaktu. Hokejovou mluvou řečeno - uvidíme, jak dopadnou posily z NHL,“ zavtipkoval Pála, jenž situaci váhajících hvězd Muchové se Siniakovou chápe. „Kája byla už tolikrát zraněná a dělat přípravu na antuku, pak jít na tvrdý a hned zase zpátky, je náročné. Katka hraje pořád, ale nevím, kolik singlových let má ještě před sebou. Domlouvání je v tomhle asi těžší, ale holky ještě neřekly definitivní ne. Musíme je nechat odehrát další zápasy…“

Pála nemůže počítat s wimbledonskými vítězkami. Reprezentaci vždy oddanou Markétu Vondroušovou vyřadila bolest ramene na příštích několik měsíců. Barbora Krejčíková potřebuje dovršit půlroční pauzu, aby měla po zranění zad právo na chráněný žebříček. Jméno vracející se Petry Kvitové je také mimo konverzaci. „S Péťou jsem byl v kontaktu. Ptal jsem se jí, jestli ji mám mít někde v hlavě vzadu schovanou. Usmívala se a říkala, že ne,“ líčil Pála. Další veteránka Karolína Plíšková zase stojí po operaci kotníku od loňského US Open a její návrat je ještě podle posledních zpráv asi dva měsíce daleko.

I tak kapitán věří, že má Česko dobrou šanci uspět a postoupit z Ostravy do finálového turnaje v Šen-čenu. Vstupenky na dny, kdy hraje český tým, stojí 890 a 590 korun. Permanentka na všechny tři hrací dny vyjde na 1990 korun. Pro vstupní zápas s Brazilkami je prodána zatím třetina z třítisícové kapacity haly, na Španělsko polovina.