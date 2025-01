Lehečka s novým výpletem: Chyběla rychlost i razance. Zlepšujeme se

Tenisté se do tréninků pod novým kapitánem Tomášem Berdychem zapojili v neděli. Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Adam Pavlásek a Maxim Mrva budou proti asijskému outsiderovi usilovat o „povinný“ postup.

„Bude fajn hrát konečně zase v Česku. Podmínky máme super a zatím nám tady všechno sedí. Povrch je podobný tomu, co jsme měli v minulém roce u nás v kvalifikaci. Míče máme stejné jako na Australian Open, takže si myslím, že všechny podmínky, abychom navázali na výkony z posledních týdnů, tady jsou. Moc se na to těším,“ říká Lehečka.

Třiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi vstoupí do daviscupové sezony ve výborném rozpoložení. Zkraje ledna ovládl turnaj v Brisbane a na následném Australian Open skončil až na raketě legendárního Srba Novaka Djokoviče. V Melbourne se dařilo i Lehečkovým parťákům, Macháč s Menšíkem se na prvním grandslamu roku dostali do třetího kola.

„V týmu cítím velkou sílu a hlavně obrovský potenciál směrem do budoucna. Všichni se rok od roku zlepšujeme a i v Davis Cupech předvádíme slušné výkony. Myslím si, že jestli budeme pracovat, jak máme, a zároveň dělat správná rozhodnutí, půjde to. Když se nám pořád bude individuálně dařit, je to super pozice k tomu, abychom takové výkony podávali i v Davis Cupu,“ ví Lehečka.

„Ať už Tomášovi, Kubovi nebo mně, nám všem se dařilo. Našim nejlepším deblistou je Adam Pavlásek, který měl zase výborný konec minulé sezony. V posledním půlroce jsme všichni hráli skvělý tenis. Když si to přeneseme i do Davis Cupu, je velká šance, že se nám to povede dotáhnout daleko,“ myslí si reprezentant.

Při cestě za velkými výsledky Lehečkovi napomohla sice nenápadná, ale velmi důležitá změna. Nově používá rakety s jiným výpletem a menším počtem strun. „Když jsem měl trénink nebo zápas s těmi opravdu nejlepšími, ať už se Sinnerem nebo Djokovičem, cítil jsem, že mi chyběla trošku větší rychlost a razance úderů. Celkově už to silou a technikou nejde urvat, proto jsme hledali způsob, jak rychlost a délku úderů vylepšit,“ popisuje Lehečka.

„Nějakou dobu jsme to testovali a nakonec zvolili tuto variantu. Bavil jsem se o tom s trenéry i celým týmem, hlavně jsme ale brali v potaz mé pocity. Jsem to já, kdo stojí na kurtu a cítí, jakým způsobem to létá. Museli jsme s tím něco dělat. Všichni jsme dali hlavy dohromady a dospěli jsme k názoru, že tahle změna bude potřebná. Jsem za to rád, měl jsem výborný start sezony, takže všechno je fajn,“ doplňuje Lehečka.