Kapitán už velí! Berdych si připravil překvapení. Kdy se připojí Macháč?

Po boku dlouholetého parťáka Radka Štěpánka dvakrát křepčil se salátovou mísou, stejného úspěchu by se rád dočkal i v nové roli. Současný daviscupový kapitán Tomáš Berdych před víkendovou bitvou s Jižní Koreou už cepuje své nástupce v Ostravě-Porubě. Byť se na kurtu proháněli dva hráči elitní padesátky žebříčku ATP, hlavní pozornost stejně směřovala k němu. „Chápu a akceptuju, že zájem o mně může být větší, ale to až tak podstatné není,“ věděl Berdych.

Reprezentanti se ve zmodernizované RT Torax Areně sešli v neděli. Poprvé od roku 2005 bez Jaroslava Navrátila, kterého po nepovedeném finálovém turnaji vystřídal na podzim Tomáš Berdych. Někdejší čtvrtý hráč světa si pro své svěřence nachystal překvapení. „Říkal jsem si, že když jsem u týmu poprvé, tak klukům nachystám kulichy s nápisem českého daviscupového týmu, pohárem a státním znakem,“ usmíval se wimbledonský finalista z roku 2010.

Jakmile se v útrobách haly s tenisty přivítal, okamžitě si vzal úvodní slovo. „Nejsem nějaký extrémní řečník, ale samozřejmě jsem chtěl klukům poděkovat, že jsme se sešli všichni. Půjdeme do toho s jasným cílem. Mám rád velké ambice, bez nich to ani nejde. Kdybych v tento tým nevěřil, nestál bych teď tady s vámi,“ hlásil Berdych.

Zatímco Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem polykali první tréninkové dávky, Tomáš Macháč se k týmu naplno připojí až od pondělí. V závěru víkendu si odskočil do Třince, kde slavnostně zapálil oheň při zahájení Olympiády dětí a mládeže. Do hry jsou připraveni naskočit i deblista Adam Pavlásek a sedmnáctiletý talent Maxim Mrva.

Český mužský tenis zažívá vzestupné období. V elitní padesátce světového žebříčku ATP pobývají Macháč, Lehečka i Menšík, všichni tři se navíc probili alespoň do 3. kola Australian Open. „Vždycky jsem byl jedním z těch, kteří mají velké nároky, takže kousíček na posunutí by se tam určitě našel. Na druhou stranu si myslím, že by to bylo tlačení na hranu. Všichni kluci měli skvělý začátek roku. Jirka Lehečka vyhrál ATP turnaj a také ostatní přidali skvělé výsledky,“ souhlasil Berdych.

„Je super, že máme takovou generaci. Hlavně jsem strašně rád, že na první utkání přijela nejsilnější možná sestava, kterou teď v českém tenise máme. Kdyby v takové pohodě i formě přijeli kluci před Davis Cupem vždycky, bylo by to hezké,“ zasnil se kapitán.

Při prvním tréninku chtěl vyladit každičkou maličkost, třeba i ohledně osvětlení na kurtu. „Chvíli potrvá, než si zvykneme. Co si budeme povídat, kluci přijeli z Austrálie, kdy byli zvyklí na denní světlo a ostré slunce. Teď se snažíme získat informace, se kterými budeme pracovat,“ líčil legendární tenista.

Pouť novou sezonou Davisova poháru načnou Češi doma s Jižní Koreou. „Jsou pro nás velkou neznámou, ale v dnešní době je neuvěřitelné množství možností, jak si o soupeřích něco zjistit. I když nějakého hráče člověk třeba nikdy v životě neviděl, je schopný o něm získat detailní informace. Za nás bude nejdůležitější, aby do toho šli kluci s pokorou a soustředili se sami na sebe. Ale ano, jsme favorité,“ dodal Berdych.