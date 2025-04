Uslzená Maradonova expartnerka u soudu sepsula lékaře: Byl váš rukojmí!

Už druhý měsíc probíhá v Argentině monstrproces, který má odhalit, jestli Diego Maradona (†60) musel opravdu zemřít. A každou výpovědí svědků se jeho lékařský tým přibližuje kriminálu.

Sedmi obžalovaným v čele s fotbalistovým osobním doktorem Leopoldem Luquem hrozí za zabití z nedbalosti až 25 let natvrdo. „Vězení se nebojím,“ tvrdil Luque. Po slzavých slovech Maradonovy expartnerky Verónicy Ojedaové (47) by to měl asi přehodnotit.

Rázná blondýnka už na začátku soudu počastovala lékaře sprosťárnami a rvačce zabránila až justiční stráž. Síru dštila i nyní u pultíku. „Diego byl váš rukojmí!“ spustila Verónica. „Sebrali jste mu veškerou radost. Ležel jen zavřený v ložnici, viditelně strádal a vám to bylo jedno!“

Smál se nám

Její slova jsou jen dalším střípkem do kruté mozaiky. Podobně totiž mluvili i policisté a záchranáři, kteří jako první viděli nafouklou Maradonovu mrtvolu. Podle forenzního experta Cassinelliho fotbalový bůh umíral po selhání orgánů v agonii.

„Diego mě prosil, abych ho z toho baráku vysvobodila. Říkala jsem to i Luquemu, ale on mě odbyl. Jenom nám lhal a smál se nám do obličeje. Je to hanba!“ křičela Ojedaová.