Šokující detaily v monstrprocesu o Maradonově (†60) skonu: Umíral v prasečinci

Národní hrdina, jeden z nejlepších fotbalistů planety, celosvětová modla... Jenže božský Diego Maradona (†60) zemřel jako nějaký feťák v brlohu.

Otřesné podmínky v baráku na okraji Buenos Aires, kde Diegovi v listopadu 2020 kvůli plicnímu edému selhalo srdce, jsou jedním z hlavních bodů aktuálního monstrprocesu. Sedmi obžalovaným včetně dvorního Maradonova lékaře Luqueho v něm hrozí až 25 let žaláře!

Zavraždili ho?

„Zděsil jsem se, když jsem viděl, v jakém stavu je jeho pokoj,“ vypověděl u soudu policista Farías, jenž byl s kolegy na místě (zlo)činu jako první. „Byl to prasečinec! Takový bordel jsem ještě neviděl,“ kroutil hlavou advokát pozůstalých Burlando. Další svědci pak popsali, že v Maradonově domě chybělo základní lékařské vybavení – navzdory tomu, že fotbalista měl za sebou čerstvou operaci hlavy. „Neschopnost! Lajdáctví! Bezohlednost! Ti felčaři Diega prachsprostě zavraždili!“ soptil právník Burlando.

Zatkli bodyguarda

Osobní strážce ikonického forvarda byl hned po své výpovědi zatčen. Kvůli křivému svědectví! Před taláry totiž bodyguard Coria popisoval, kdo a jak Diega resuscitoval. Policii ale dřív tvrdil, že nic takového neviděl. Lhal zřejmě kvůli tomu, že hlavní lékař Luque je jeho velký přítel. „Po Maradonově smrti jste spolu vesele grilovali,“ vmetla mu prokuratura do obličeje.

Půl dne v agonii

Osobní lékaři se o Maradonu měli starat 24 hodin denně, ale kašlali na to. Forenzní expert Cassinelli totiž u soudu odpřisáhl, že podle jeho posudku Diego umíral půl dne v agonii! To dosvědčují i záchranáři. „Na místě mi řekli, že pacient právě skonal. Ale jeho teplota tomu neodpovídala. Mrtvý byl minimálně dvě hodiny!“ uvedl fotbalistův soused a doktor Irigoyen.

Nafouklé srdce i tělo

Běžné zdravé srdce váží okolo tří set gramů. Diegova »pumpa « však vážila přes půl kila! „Srdce měl kompletně pokryté tukem a krevními sraženinami. V pacientovi se navíc hromadila několik dnů voda. To se ale dalo předpovídat a jakýkoliv lékař by to při vyšetření zjistil,“ zaznělo v soudní síni. Žalobci jako důkaz vytáhli Maradonovu fotografi i, kde je jeho čerstvá mrtvola nafouklá k prasknutí.