Slzy u Váňů: Náhlá smrt nejbohatšího koně historie!

Měl si jít užívat zaslouženého důchodu! Dostihový rekordman a nejlépe vydělávající kůň české historie L'Estran ale nečekaně zemřel! Trenér Josef Váňa mladší úmrtí potvrdil.

Nejbohatší dostihový kůň české historie hnědák L'Estran nečekaně zemřel ve 12 letech. Rekordman nejslavnější italské steeplechase Gran Premio Merano, kterou jako jediný vyhrál čtyřikrát, v neděli podlehl těžké kolice.

L'Estran byl jedním z nejlepších překážkových koní, který kdy byl připravován v Česku. V domácím tréninku nasbíral jedenáct vítězství z 22 startů a vyběhal více než 15 milionů korun na dotacích. „Po sezoně měl odejít do důchodu, osud tomu bohužel chtěl jinak,“ řekl jeho trenér Josef Váňa mladší.

„V pět hodin ráno jsme ho našli, jak se válel. Prognóza podle veterinářky nebyla dobrá, tak jsme okamžitě volali na kliniku do Chamu a během dvou hodin byl na místě. Šel okamžitě na sál a prodělal operaci, ale odpoledne nám volali, že kus toho zamotaného střeva už je odumřelý a že je to beznadějné. Udělali jsme pro něj maximum, ale nestačilo to a nebylo možné ho zachránit. Všichni jsme z toho smutní, takhle to skončit nemělo,“ popsal pro web jezdci.cz trenér zemřelého šampiona.