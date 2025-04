Volejbalistka Hermannová po oznámení těhotenství: Chystá svatbu!

Jen několik dnů uplynulo od radostné novinky, kterou světu oznámila reprezentantka v plážovém volejbalu Barbora Hermannová (34). S příchodem potomka se její život stočil na heslo »Budeme rodina«. A tak přítel Jan Klepal neváhal dlouho a požádal ji o ruku!

Duben roku 2025 je měsícem převratu v životě beachvolejbalové sportovkyně Barbory Hermannové. Z kraje měsíce oznámila přerušení kariéry, protože s přítelem, volejbalovým trenérem Janem Klepalem, čekají miminko.

A nyní ke konci měsíce se podělila o další velký milník. Klepal jí řekl, že by byl rád, kdyby se z nich stala opravdová rodina. Jak následně Hermannová popsala, další jeho slova neslyšela. Propukla v pláč, srdce se jí rozbušilo, naštěstí mozek zafungoval a přiměl ústům odpovědět: „Ano, vezmu si tě!“

Tohle ale není konec sportovkyně. Vypadá to na velký nový začátek. Fanoušky navíc potěšila prohlášením k pokračování ve své úspěšné kariéře: „Těhotenství neznamená konec kariéry, neboť si to zatím neumím představit. Neříkám, že se vracím, ale rozhodně neříkám, že končím. Absolutně neumím předvídat, jak dobře to všechno půjde, ale Los Angeles je pořád daleko.“