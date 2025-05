Pokerová profesionálka Mlejnková sbalila přítelkyni fotbalisty Köstla: Líbačka s atletkou!

Máj lásky čas, a tak šly s pravdou ven! Pokerová hvězda Barbora Mlejnková (33) a atletka Nicole Bendová (25) oznámily, že jsou pár... Jako důkaz připojily fotku vášnivého polibku ze společné dovolené.

Mlejnková byla tři roky bezhlavě zamilovaná do influencerky Veroniky Biasiol, které dokázala odpustit i bezmála roční nevěru. Loni v dubnu už ale pohár přetekl a neznámější český lesbický pár se rozpadl. Zdálo se, že se Bára před láskou uzavřela, teď se ale ukázalo, že opak je pravdou. Jen svůj nový vztah tajila!

Její srdce tluče už deset měsíců tluče pro sexy atletku Nicole Bendovou. Zamilované dámy se společně nejprve ukázaly na pražském majálesu a nakonec svou lásku vytroubily světu přes instragram. „Nečekaně a přirozeně… tam, kde je nejvíc smíchu a svobody. Tak tady to je - MY,“ napsala k fotce vášnivého polibku Bendová.

Pro mnohé to bylo velké překvapení, protože talentovaná atletka před tím sedm let žila s fotbalistou Danielem Köstlem. Jejich vztah se rozpadl, když bývalý hráč Sparty, Liberce či Bohemians kývl na nabídku slovenského MFK Ružomberok.

Čas na změnu

Krásná Nicole má za sebou období plné převratů. Kvůli.opakujícím se zdravotním problémům se na podzim rozhodla vyměnit trenéra i tréninkové středisko. „Bylo to už poněkolikáté, co jsem před nějakým určitým vrcholem utrpěla nějaké zranění. Tohle byla poslední kapka, takže jsem si řekla, že je asi čas na změnu. Všechno je teď pro mě nové a myslím si, že je vše na správné cestě,“ řekla loni na podzim. A zřejmě měla na mysli i svou novou lásku. Pokerová star se již nechala slyšet, že by s o devět let mladší přítelkyní ráda v budoucnu založila rodinu.