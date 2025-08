Přestupy v extralize ONLINE: Olomouc hlásí posilu do útoku, získala ji v Třinci

Novou posilou hokejové Olomouce se stává slovenský útočník Viliam Čacho, který v uplynulých dvou sezonách nastupoval za Třinec. V kádru Ocelářů by se do základní sestavy nevešel, zatímco na Hané se očekává, že prostoru dostane daleko víc. „Letními příchody se v útoku zvýšila konkurence. Vilo byl už v minulé sezoně na hraně sestavy, v play off nehrál. Je pořád mladý kluk, který hlavně potřebuje hrát a mít větší prostor. V Olomouci by ho měl dostat. Po vzájemné dohodě jsme se proto rozhodli Vila uvolnit. Přeju mu jen to nejlepší do další kariéry,“ hlásí sportovní ředitel Slezanů Jan Peterek.