Hůlkův tchán se brání: Já a sparťan? Nemůžu mezi lidi, i žena si ze mě dělá legraci!

Lukáš Hůlka dostal v rozhovoru ověřující otázku na oblíbený klub svého tchána, tatínka útočníka Tomáše Lišky mladšího, který už si taky za Bohemians zahrál ligu. Údajně jím měla být Sparta.

„Ta rodina to má, co se fotbalu týče, ne na ostří nože, ale každý fandí někomu jinému. Já si myslím, že Bohemka, ten klub je spojil. Někdo fandí Spartě, někdo Slavii, ale Bohemka má kouzlo, že lidi spojuje,“ reagoval Hůlka.

Žertovné téma ale už bylo na světě. Liška starší se redakci dokonce ozval, aby vše vysvětlil.

„Jsem bývalý sparťan, moje manželka je bývalá slávistka. Od té doby, co za ni hraje můj syn, chodím na Bohemku. Jsme Bohemáci! Vždyť já nemůžu mezi lidi! Nemůžu se Darkovi podívat do očí. Říkal mi, jakou si to chová veš v kožichu. I žena si ze mě dělá legraci,“ říká Liška s úsměvem, přičemž odkazuje na ředitele klubu Darka Jakubowicze. „Bohemka opravdu lidi spojuje. U nás to tak bylo. Teď jsme Bohemáci srdcem i duší. Bohemka nás všechny stmelila, je nám tam fajn. Na tribuně máme spoustu kamarádů. Byli jsme i v Norsku.“

Hůlka hraje v Bohemians s malou přestávkou od roku 2017 a ve Vršovicích patří k oblíbencům publika. V úctě ho má i trenér Jaroslav Veselý, který dokonce prohlásil, že by ho do sestavy potřeboval naklonovat. V soukromí je šťastný s Liškovou dcerou Lenkou, vloni se jim narodila první dcera.

„Lukáše mám jako svého syna. Lukáš je strašně svědomitý kluk, profík. Všichni ho znají, říkají, že mezi fotbalisty ani nepatří. Je inteligentní, strašně slušný. Bohemka na něm stojí,“ říká Liška.

Během jara si za Klokany zahrál i Liškův syn, útočník Tomáš Liška mladší, který nastoupil na poslední minuty při zápase v Pardubicích.

„Švárové si zahráli spolu, nemůžeme si stěžovat,“ pochvaluje si pyšný tatínek. „Náš syn se taky snaží být profík. Vloni se už s Lukášem potkali na hřišti v béčku, když potřebovalo pomoc. My rodiče jsme šťastní. Kluk musí pracovat dál, abychom měli v Ďolíčku oba.“