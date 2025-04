Gudas sepsal životní zpověď: Otevřelo to ve mně staré zážitky. MS? Těším se jako fanoušek

Za kariéru rozdal stovky hitů. Další nachystal Radko Gudas v knižní podobě. Vydává svou zpověď. Původně nastupoval v útoku, jak si přál táta a bývalý špičkový bek Leo Gudas. Než i jeho přesunuli do obrany. Obávaný a zároveň uznávaný ranař popisuje svou dráhu od úplných začátků po zlatý šampionát v Praze a aktuální sezonu, v níž se stal kapitánem Anaheimu a překročil hranici 800 zápasů v NHL. V knize z edice Sport nechává nahlédnout i do soukromí a za kulisy velkého hokeje. Ukazuje, že mimo led je jiný, než napovídá jedna z jeho přezdívek – Řezník. Kniha vyjde 7. května, předobjednávat ji můžete ZDE>>>

Jak se stalo, že jste se rozhodl sepsat svou životní zpověď?

„Myslím, že je to dobrá příležitost, jak ukázat na hokejový svět nejen zvenčí, ale taky, jak vypadá život hokejisty. Co všechno obnáší a čím vším si musí projít, než to někam dotáhne a než – dejme tomu - dojde k úspěchu. Ale vnímám to i tak, že když jsem byl mladý, hrozně rád jsem si četl třeba o Jardovi Jágrovi. Jak trénoval, dřel, jak dělal stovky dřepů a všechno ostatní. Pokud můžu já tímhle někomu pomoct a inspirovat pár mladých kluků, aby nic nevzdali a šli si za svým snem, budu to považovat za úspěšný záměr.“

Kniha se začala rodit po zlatém mistrovství světa v Praze. Bilancuje se často až po kariéře. Ale konec vy ještě neplánujete, že?

„Přiznám se, že jsem váhal, jestli se takhle otevřít ještě před koncem kariéry. Ale kdyby ještě něco přišlo, třeba připravím doplněné vydání. (usměje se) Můžu pak ještě něco dodat, což by mi ani nevadilo. Vyhrát něco dalšího by bylo hezké. Doufám, že to není moje poslední knížka, protože skončit ještě nehodlám.“

K čemu vás nejvíc bavilo se vracet?

„K věcem, které jsem už málem zapomněl. Svoje působení v juniorce v Everettu nebo později na farmě. Otevřelo to ve mně zase zážitky, k nimž jsem se už dlouho nevrátil. Teď znovu vystoupily z paměti. Viděl jsem všechno zase živě před sebou. Tohle mě bavilo nejvíc. A samozřejmě taky připomenutí pražského šampionátu a různých menších událostí, o nichž bych jinak už nepřemýšlel. Tohle vzpomínání bylo asi nejpříjemnější.“

A co různé staré rány a špatná období, která vás rovněž potkala?

„Samozřejmě jsem se musel vrátit i k věcem, na které bych chtěl zapomenout.