Děsivá slova lékařů o zranění Vlhové: Konec kariéry?!

Rok dělala vše, co bylo v jejich silách, aby se mohla vrátit. Ani to ale slovenské lyžařce Petře Vlhové (29) nestačilo. Po úrazu z loňského ledna se jí koleno nehojilo ideálně a před několika dny oznámila, že musela podstoupit další operaci. Slova uznávaného slovenského lékaře teď ale znějí dost děsivě...

Petra se bezprostředně po úrazu svěřila do rukou slavného chirurga Olivera Siegrista, který má zkušenosti s péčí o elitní sportovce. Operace proběhla na špičkové klinice ve Švýcarsku, ale když se ani koncem loňského roku Petřin návrat stále nekonal, fanoušci začali větřit problémy. A bohužel se nemýlili.

„Fungování s takovým kolenem mi ztěžuje i každodenní život. Nakonec byla jedinou možností operace,“ přiznala Petra koncem března. A slova renomovaného slovenského lékaře Ernesta Cabana, který v minulosti působil u atletické reprezentace našich východních sousedů znějí dost pesimisticky.

„To se těžko hodnotí v aktuálním stádiu, vzhledem k tomu, že nevím, co přesně tam je. Muselo to být v jejím případě něco navíc, protože regenerace křížových vazů se může začít po šesti týdnech. Do půl roku už mají sportovci všeobecně plnou zátěž a ani nevědí, že nějaký problém byl. Muselo tam být něco víc,“ domnívá se odborník, který se vyjádřil pro web Nový čas.

„Koleno je svině, protože je to nejsložitější kloub. Nedá se odlehčit jako loket nebo rameno. Neustále ho zatěžujete při chůzi. Proto si myslím, že jediné, co může být u Peti problém, je poškození chrupavky. Ta je ohromně citlivá a nemá vlastní výživu,“ přemítal Caban, podle kterého by mohl Vlhové ublížit i brzký návrat.

A co hůř, nevylučuje ani to, že se Petra k závodění už ani nebude moci vrátit: „Když vypadnete na dva roky z tréninku a plného zatížení, tak pro vrcholového sportovce bude návrat ohromně těžký. Klobouk dolů před Peťou, pokud by se jí povedlo vrátit na vrchol, ale bude to mít velmi těžké. Velmi těžké. Dokonce bych řekl, že by jí mohl hrozit konec kariéry. Je jednoduše potřeba zohlednit všechny problémy a peripetie, které měla. Kdybych to měl odhadnout, tak je to 50 na 50. Nikdo by se jí nemohl divit, kdyby najednou řekla: Mějte se, na shledanou!“

Takové noviny ale fanoušky hvězdné Slovenky rozhodně nepotěšily. Nejen oni, ale například i slavná rivalka Mikaela Shiffrinová se stále modlí za to, aby se Petra co nejdříve vrátila zpátky na svahy. Tedy samozřejmě hned poté, co se jí koleno plně uzdraví...