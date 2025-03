Biatlonistka Davidová po problémech se zády: Utajená operace!

Chtěla se tomu vyhnout, ale nakonec na operaci stejně došlo! Biatlonistka Markéta Davidová (28) musela kvůli problémům s vyhřezlou ploténkou pod kudlu.

Davidová v neděli na instagramu zveřejnila fotku z nemocničního lůžka. „Mám za sebou operaci vyhřezlé ploténky, všechno proběhlo bez komplikací a už jsem doma," šokovala fanoušky, kteří věřili, že po zkušebních závodech v Polsku a Novém Městě je u populární »Makuly« vše na dobré cestě k uzdravení.

Bohužel konzervativní léčba nezabrala a Davidová tak musela ve čtvrtek podstoupit operaci. „Následující plán je nechat tělo zahojit a pak pomalu začít s rehabilitací. Snad už teď bude jen lip!" doufá Markéta, která samozřejmě nezapomněla poděkovat lékařům a sestřičkám, kteří o ni v Ústřední vojenské nemocnici pečovali.

Podle webu biatlonového svazu by teď biatlonistku měl čekat třítýdenní pooperační klid, pak začne pomalu tělo rozhýbávat.

Mistryně světa z roku 2021 Davidová nezávodila v pohárovém seriálu kvůli zranění zad od poloviny prosince a přišla také o únorové mistrovství světa v Lenzerheide. "Záda dělají každý den něco jiného. Je to těžké nějak odhadnout, co se bude dít," vysvětlovala v Novém Městě, kde na zkoušku nastoupila do sprintu. Další závody už ale podstoupit nemohla a sezónu nakonec předčasně ukončila.