Prognóza Premier League: nejpodivnější tým, kam vylezou United, co ohrožuje Liverpool
Nejlepší liga světa odstartuje už dnes, nový ročník anglické Premier League nabízí mnoho otázek. Zvládne ohromně posílený Liverpool navázat na triumf z minulého ročníku? Pomůže Arsenalu dlouho očekávaný nákup útočníka Viktora Gyökerese? Co přestavba Manchesteru City? Probudí se spící Manchester United či Tottenham? A vyhne se některý z nováčků sestupu? Přinášíme kompletní rozbor všech týmů včetně tipů na umístění. Sport Magazín k nové sezoně Premier League objednávejte ZDE >>>
Sunderland
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 19. místo
Osm let čekání, třináct trenérů, několik majitelů, kádr protočený do nepoznání – a Black Cats jsou zpátky. Systematičnost? Spíš vzdor. Tým je mladý, trenér Le Bris nová tvář Premier League a většinový majitel, 27letý Kyril Louis-Dreyfus (ano, z té francouzské dynastie s fotbalem i jachtami v rodokmenu), odhodlán vést klub k úspěchu. Peníze se investovaly, fanoušci se semkli, a pokud tah vzhůru vydrží, může z jiskry chytit plamen, co spálí hrozbu sestupu. Sezona 2024/25 skončila dramatem, jež by nevymyslel ani George R. R. Martin: pět porážek v řadě, poté semifinále play off rozhodnuté gólem ve 120. minutě a finále opět v nastavení. Byla to čirá emotivní jízda. Po opadnutí euforie přišlo dilema, zda držet kurz mládí, nebo přimíchat zkušenost. Le Bris, vychovatel talentů z Lorientu, působí jako ideální průvodce téhle generace. Rozvážný, odolný i po sérii nezdarů. Ubrání defenziva prostor za svými zády? A poradí si útok s vyššími a rychlejšími stopery, kteří zhatí obloučky, z nichž v Championship plynuly šance?
Burnley
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 20. místo
Pokud nějaký klub zosobňuje propast mezi dvěma nejvyššími patry anglického fotbalu, je to Burnley. Poslední čtyři roky jejich výsledková křivka připomíná jojo v rukou hyperaktivního dítěte: sestup z Premier League s 35 body, triumf v Championship se 101, znovu pád s pouhými 24 a hned další výtah nahoru se stovkou bodů. Tým, příliš silný pro druhou ligu, ale zatím ne dost pro první, přijímá úkol zlomit začarovaný kruh. Pod Parkerem se vydají pragmatičtější cestou než naposledy pod Kompanym (tomu tehdejší sešup paradoxně neuškodil). Postup stál na neprůstřelné obraně a její zopakování rozhodne o přežití. Kouč však přišel o klíčové články defenzivy, která vytvořila rekord druhé ligy: 16 inkasovaných gólů v 46 zápasech a 30 čistých kont. Dorazil s pověstí muže, jenž dovedl Fulham i Bournemouth do PL, ale následně neuspěl. Po krátké belgické epizodě stojí před testem, který prověří nejen jeho taktické schopnosti, ale i trpělivost klubové špičky, zvlášť pokud bude o Vánocích tabulka mrazivě připomínat minulost.
Leeds United
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 16. místo
Po euforickém návratu mezi elitu, kde pod Marcelem Bielsou hráli fotbal na hraně extáze, přišel tvrdý pád. Bielsa skončil v sezoně 2021/22, jeho nástupce Jesse Marsch odmítl ustoupit od bezhlavého presinku a dopadl stejně. Ani Javi Gracia se Samem Allardycem už záchranu neuřídili. Na scénu přišel Daniel Farke, který dvakrát vytáhl Norwich do Premier League. V prvním roce s Leedsem bral třetí místo, ve druhém ovládl Championship s rozdílem +65 gólů a stylem, jenž neměl konkurenci. Nejlepší v útoku i obraně, místy působili, že stovku bodů by zvládli jen tak mimochodem. Teprve po jistotě postupu tempo polevilo. Jak moc se změní? V Norwichi zapsal Farke 15 porážek v řadě, ponurý rekord PL. Kritici mu vyčítali tvrdohlavé trvání na vysokém presinku a obraně vytažené k půlce, i když na to jeho hráči neměli. Letos budou rozhodující zdraví a dostupnost opor. Vydrží-li pohromadě, můžou hrát atraktivně. Pokud ne, vyvstane otázka, zda se Farke dokáže přizpůsobit. A tady zatím důkazy chybí.
Tottenham
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 11. místo
Je to opravdu tak zlé, nebo jen vidíme vše černě? Tým po 17 letech získal významnou trofej a angažoval skvělého trenéra, přesto nad ním visí těžký vzduch. Léto začalo mizerným náborem, pokračovalo šokem, když kapitán a klubová ikona oznámil odchod, a vyvrcholilo katastrofou – nejlepší hráč si přetrhl přední zkřížený vaz. Vyhazov Angeho Postecogloua po triumfu v Evropské lize rozdělil fanoušky na dva nesmiřitelné tábory. Thomas Frank přichází po sedmi letech v Brentfordu, kde s jedním z nejnižších rozpočtů pravidelně končil ve středu. Neoslňoval útokem, ale mistrně těžil ze standardek. Kádr se příliš nepřeskupil, avšak po letech věrnosti řekl třaskavé sbohem Son Heung-min. Finančně racionální tah, ale ztratit srdce a duši týmu je bolest, kterou účetní tabulka nevyléčí. Novým talismanem měl být James Maddison. Sakra! Nosítka, koleno a dlouhé měsíce pauzy. Zbytek zálohy působí jako směs průměru, útok podobně. Richarlison i Solanke jsou schopní, ale ne výjimeční, často zranění a promarňují šance.
Wolverhampton
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 18. místo
Chelsea se jeví jako okázalá korporace obchodující s hráči než klasický klub, Wolverhampton je její střídmější, levnější verze. Pod předsedou Jeffem Shihou uplatňují prostý model: koupit málo známé talenty, převážně z Brazílie či Portugalska, občas i z Championship nebo Ligue 2, a po čase je se ziskem poslat dál. Fanoušci proti tomu sotva co namítají. Viděli dost objevů i sezon, kdy se tým držel pohodlně nad čarou. Letos je však jejich pozice nejkřehčí od návratu mezi elitu v roce 2018. Minulý ročník nepřesvědčil, v létě odešli tři nejlepší muži a náhradníci zatím nadšení nevzbudili. Podobné skeptické prognózy už Wolves slyšeli a pokaždé dokázali sestupový močál přeskočit. Vítor Pereira staví na formaci 3-4-3, v níž křídelníci sbíhají dovnitř a mění se v ofenzivní záložníky, čímž uvolňují prostor pro krajní obránce s chutí dobývat lajnu. Svého systému se nevzdal ani v přípravě a nováčci do něj zapadají. Jenže oba beci (Aït-Nouri, Semedo) i eso vepředu (Cunha) jsou pryč. Vlci jdou do sezony s nebezpečně úzkým kádrem.
Manchester United
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 8. místo
Surreální 15. místo bylo nejhorším výsledkem od sestupu v sezoně 1973/74 a prohra ve finále Evropské ligy se Spurs přidala další šrám. Po sérii porážek znělo z tribun jméno Rúbena Amorima. Fanoušci vědí, že zdědil těžký úkol, oceňují jeho brutální upřímnost a věří v jeho rozhodnutí. Tenhle kredit ale vyprchá, pokud United zůstanou v sestupové formě – a ta byla realitou. Nejmenší počet bodů v historii, nejméně gólů, pád bez padáku. Léto je poslední možností, jak zabránit dalšímu bloudění. Je klub ještě opravitelný, nebo je kolaps stejně nevyhnutelný jako drolící se střecha Old Trafford? Bez evropských rozptýlení musí Amorim dovést Red Devils do první šestky. Přišel k mužstvu v krizi a ztrátovém módu, ale drží se herního stylu, který nechce – a možná ani neumí – měnit. „Musím prodat svou myšlenku. Jinou nemám,“ říká. Další rok, který by znovu označil za katastrofu, už publikum nepřijme. V United panuje zvláštní, neklidná doba. A strach z přeřazení do nižší společnosti.
West Ham United
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 17. místo
Sezona byla bídná a letní změny zatím vyhlídky nezlepšily. Přestupové okno sice zůstává otevřené, ale Hammers byli slabí i s Mohamedem Kudusem a po jeho prodeji přímému rivalovi nepřišla jediná posila, která by mohla hru výrazně ovlivnit. Graham Potter má za sebou úspěšnou práci v Brightonu, jenže po převzetí týmu v polovině minulého ročníku výsledky nezvedl. Jediným povzbudivým faktem je, že tentokrát měl celé léto na prosazení svého herního plánu. Loni začal West Ham pod Lopeteguim a jeho chaotický presink nechával soupeřům luxusní volnost ve středu pole. Potter systém zpřísnil, obranu utáhl, ale na úkor útoku, který zůstal žalostný. Kudusův odchod za 65 milionů eur do Tottenhamu je citelnou ztrátou, i když z něj Hammers nevytěžili maximum. Taková částka by byla skvělým obchodem, kdyby se hned investovala do posílení kádru. Jenže vedení očividně nehodlá Pottera podpořit nákupy, které by zapadly do jeho náročného konceptu. Buď mu nevěří, nebo nechce svazovat ruce jeho případnému nástupci.
Everton
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 14. místo
Po letech rozvrácených financí se nadechli. Noví majitelé z Friedkin Group splatili nejhorší dluhy a otevírají Hill Dickinson Stadium, moderní domov slibující vyšší příjmy a čerstvý vítr do plánů. Jenže kádr zatím připomíná rozestavěné puzzle. David Moyes už nahlas avizoval příchod pěti až šesti posil a pohled na seznam odchodů i zbylých hráčů napovídá, že nejde o plané sliby. Dlouhodobě může klub mířit výš, krátkodobě se však rýsuje spíš stará známá tvář: průměrný fotbal, dostatečný k udržení v bezpečí. Herně spíš „agresivně nudní“ – defenzivní, bez zbytečných risků. Vzhledem k rozpočtovým omezením skončili výrazně před West Hamem i Manchesterem United, to je nutné brát jako úspěch. Vsadí na výšku a sílu. Pravidelně by měli nastupovat čtyři hráči přes 194 centimetrů (Branthwaite, O'Brien, Beto, Barry), všichni s výborným výskokem. A k nim Keane, Patterson, Garner a Tarkowski, kteří měří minimálně 185 centimetrů. Vzdušná převaha tak bude jednou z mála jistot, na které se můžou spolehnout.
Crystal Palace
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 9. místo
Sezonu otevírají s pocitem, že překročili vlastní stín. Poprvé zvedli nad hlavu FA Cup, první trofej vůbec. V Premier League se pod Glasnerem během roku zvedali, hra dostala jasné kontury. Přesto málokterý klub vstupuje do nového ročníku s větší nejistotou. Kvůli střetu vlastnických zájmů s Lyonem byli přeřazeni z Evropské do Konferenční ligy. Nad kádrem visí otazník: Eze, Guéhi, Wharton ani Mateta zatím neodešli, jenže přestupové spekulace kolem nich neutichají. Zůstanou-li, Eagles mohou znovu přistát v horní polovině a bojovat o Evropu. Pokud ne, času na náhrady bude málo. Stojí na precizních standardkách a protiútocích. Netlačí soupeře po celém hřišti, ale umí si vybrat chvíli a z minima vytěžit maximum. Na klub s jejich rozpočtem je to překvapivě efektivní. V tuto chvíli není důvod čekat ústup. Je to dobrý tým. Otázkou je, zda se tak bude jevit i příští měsíc.
Fulham
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 13. místo
Připsali si klubový rekord (54 bodů), ale sny z Craven Cottage tím nekončí. Smith Rowe, drahý absolvent akademie Arsenalu, přinesl šest gólů a tři asistence, jenže od něj se čeká víc než jen záblesky. Fanoušci, kteří viděli Crystal Palace, Newcastle a Spurs ukončit dlouhé čekání na trofej, touží po tomtéž. A navrch po rezervačce v horním parkovišti ligy. Problém je, že zatímco jen Liverpool získal z duelů s týmy top 10 víc bodů než Fulham (30), proti soupeřům z dolní poloviny je bilance žalostná. Marco Silva, nejúspěšnější kouč Cottagers za poslední dekádu, proměnil labilní mančaft ve stálou položku ligového menu – a ne zrovna v sekci předkrmů. Vstupuje však do posledního roku smlouvy a klub mu musí dát najevo, že sdílí jeho ctižádost. Loňské ponaučení? Nepustit náskok: ztratili 28 bodů z vítězných pozic, horší byli jen Spurs. K tomu se přidává tradiční povánoční útlum. Má-li Fulham růst, potřebuje větší podporu šéfů v lóži, víc od Smitha Rowea a útočníka, který zvedne střelecký strop.
Brentford
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 15. místo
Desáté místo vypadalo jako základ pro další růst, ale léto rozmetalo kostru týmu rychleji než rozpálený vichr písečný hrad. Thomas Frank odjel koučovat Tottenham, kapitán Christian Nörgaard vyztužil Arsenal. Nejlepší střelec Yoane Wissa tlačí na odchod a čeká, až se na trhu pohne řetězec velkých přestupů. Druhý kanonýr Bryan Mbeumo už přinesl rekordní částku z prodeje do United. A brankář Mark Flekken? Teď čaruje za Leverkusen. Změny, které byste čekali spíš u sestupujícího celku než u mužstva po jedné z nejlepších sezon v historii. Končící smlouvy ofenzivních tahounů bylo nutné řešit, a tak se vedení rozhodlo pro výhodný prodej. Výnosy budou mimořádné – Brentford spolu s Brightonem patří k přestupovým mistrům. Jejich analytický tým má pověst lidí, kteří dokážou složit mozaiku znovu, ať se rozletí, kolikrát chce. Cíl je prostý: přežít. Sedmnácté místo by brali s klidem, pokud jim dá čas a prostor doplnit kádr pro další útok na vyšší patra. Jedno je u Bees jisté: řídí se vlastní mapou a cizí navigace je nezajímá.
Bournemouth
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 10. místo
V sezoně plné překvapení měli všechny důvody hlásit se o titul nejzajímavějšího týmu. Andoni Iraola mu vtiskl dravý presinkový fotbal a vytáhl ho na deváté místo. Klub, který ještě nedávno bojoval o holé přežití, stojí pevně v lize a je blíž evropským pohárům než sestupu. S úspěchem ale přišly i typické potíže týmů s omezeným rozpočtem. Dva pilíře zadní řady už jsou pryč a kolem dalšího se motají supové (PSG). Trenéra sice udrželi, ale pokaždé, když v některém bohatém klubu zívne prázdná lavička, rozjedou se spekulace o jeho odchodu. Zůstává otázka: zvládnou minulý výkon ještě vylepšit? Pokud ano, pověst kolem Iraoly nabere další obrátky. Bournemouth nabídl vzácnou kombinaci sehrané obrany a atletické síly, kterou u klubů této velikosti vídáte málokdy. Fanoušky mrzí, že Kerkez zamířil do Liverpoolu a Huijsen do Realu, ale vědí, že přinesly 110 milionů eur a důkaz, že Iraolova hra zvyšuje hráčskou cenu raketovým tempem. To může být největší trumf: mladí talenti si Cherries začnou vybírat sami.
Brighton & Hove Albion
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 7. místo
Další léto, další výprodej a další ročník, v němž Brighton nabídne svěží fotbal i tučný zisk z transferů. Obvyklý scénář: několik hráčů se z Amexu přesune do Chelsea za násobek pořizovací ceny, zatímco Seagulls skládají novou várku talentů z různých koutů světa. Už dávno nejsou jen oblíbeným tipem pro milovníky taktických nuancí. V Premier League zakořenili jako tým, který spojuje odvahu, techniku i bystré oko pro talenty. Loni do toho šli s nejmladším trenérem v historii ligy, 31letým Hürzelerem, jenž přivedl St. Pauli do Bundesligy a zaujal dost na to, aby nahradil De Zerbiho. Porazili Liverpool, City, Chelsea i Newcastle (a taky Tottenham a United, ale to už dnes nikoho ze židle nezvedne), zároveň ale utržili sedmičku od Nottinghamu a narazili s Brentfordem nebo Villou. Útok zábavný, obrana děravá. Výkyvy? Na svědomí je měla zranění, mladý kádr i kouč, který se rozkoukával. Ale Brighton skončil zhruba tam, kde měl. Znovu bude stát za sledování. Kvůli hráčům, trenérovi i tomu, jak se pod jeho vedením posune.
Nottingham Forest
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 12. místo
Ještě v březnu to vypadalo jako pohádka. Po 29 kolech byli třetí, pět bodů před Chelsea, šest před City. Z týmu, jemuž experti předpovídali hranu sestupu, se stával příběh roku. Liga mistrů po více než čtyřiceti letech? Náhle to nebyla iluze. Ale když odbila půlnoc, Popelka ze City Ground se vrátila do reality. Jedenáct bodů z posledních devíti zápasů nestačilo. Kluby okolo našly rytmus, Forest ztrácel dech. Sedmé místo bylo i tak nad plán, ale ten pocit „co by bylo, kdyby“ zůstal. Připomněl tak Leicester v letech 2020 a 2021: skvěle rozjetý ročník, který skončil těsně za vysněnou metou. Výhled? Nejasný. Tým přišel o opory, posily zatím s otazníkem. Minimálně do ledna bude hrát dvakrát týdně. Riziko, že se vrátí do šedého průměru, tu je. Styl? Čistý pragmatismus. Pod Santem brání hluboko v těsném bloku a vyráží do brejků. Rychlé nohy Elangy a Gibbse-Whitea trestaly každé zaváhání. Dlouhé míče od brankáře mířily na Wooda, kolem nějž rotovali ostatní. Žádná romantika, ale účelnost. Až překvapivě účinná.
Aston Villa
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 6. místo
Ambice je nejzrádnější slovo. Touha vyhrávat víc, mířit výš, dělat víc, je zakořeněná v každém sportu, ale ve fotbale se z ní stává všechno i nic. Fanoušci ji vidí v porážce rivala. Ředitel v budování dynastie. Trenér v boji o místo. A majitel? Ten o ní mluví nejvágněji. Ambice se často tváří jako cíl sám o sobě. Jenže bez prozíravosti a disciplíny je spíš pastí než plánem. Villa je… velmi ambiciózní klub. V říjnu 2022 Stevena Gerrarda nahradil Unai Emery, trenér s evropským renomé, jehož know-how ladilo s vizí vedení. Od té doby přivedli 25 posil a bylo z toho sedmé, čtvrté a šesté místo. Zisk 68 a 66 bodů v posledních dvou ročnících je klubovým rekordem. A v Evropě? Čtvrtfinále LM, dál, než se Emery kdy dostal s PSG. Jenže pod povrchem zůstaly trhliny. Tým byl neúčinný v protiútocích a zátěž na obranu rostla. Spekuluje se o odchodu Watkinse, Cashe, Baileyho i Martíneze. Klub sonduje náhrady – Omorodiona – a je zjevné, že hledání devítky má prioritu. I za cenu ústupků jinde.
Newcastle United
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 5. místo
Převzetí Strak investičním fondem šejka Mohammeda Bin Salmana dál budí vášně, ale čísla mluví neúprosně: 197 bodů od roku 2022, nejlepší tříletá bilance v klubové historii, znovu v první pětce Premier League. Mají peníze, pevnou trenérskou ruku a možná ještě chvíli i útočníka světové třídy. Howe šel do sezony 2024/25 jako favorit na lavičku Anglie. Zůstal a přetavil ji v největší úspěch Newcastlu za 56 let: velká trofej (Ligový pohár), návrat do LM, nová smlouva s padesátiprocentním navýšením platu a vliv na přestupovou politiku. Jeho rukopis má jasně čitelný rám i útočný tah: organizovaný, odvážný. Navzdory snaze o posily vypadá tým téměř stejně jako loni – a to ještě počítáme s Isakem. Zmařené přestupy Šeška, Ekitikeho, Trafforda, Huijsena, Pedra i Delapa zaměstnaly Howeho víc u stolu než na trávníku. Základní osa ale drží. Mají dost zbraní, aby zůstali v top 5. Jenže pokud vypadne Isak, Bruno nebo Hall (jehož vliv na rozehrávku se dál podceňuje), můžou se sny rychle sesypat. Sezonu s tolika zápasy a neznámými tenhle kádr neutáhne bez ztrát.
Chelsea
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 4. místo
Je Chelsea nejpodivnějším týmem Premier League? Nejspíš ano. Ne podivná ve zlém, spíš jako někdo, kdo chodí pozpátku, protože tak prý vidí líp dopředu. Nejde jen o to, koho kupují, ale kolik, kdy a proč. Laboratoř s neomezeným rozpočtem, která zvedla nad hlavu Konferenční ligu i novou trofej FIFA pro velké kluby. Možná vedení opravdu vidí budoucnost dřív, než nastane. Možná sbírka teenagerů skutečně vyroste ve výbušnou armádu, co zbourá celý svět. A možná je Chelsea novým gigantem, jen jsme si toho ještě nevšimli. MS klubů, hladká jízda turnajem, finálová výhra nad PSG. Ale co z toho plyne? Zatímco jiné velkokluby drží své opory a přivádějí posily, Blues prodávají šikovné hráče… a zároveň přivádí další. Je to chytré? Těžko říct. Kádr se mění rychleji než playlist ve sprše. Tým má ohromný talent. Jenže fanoušek, který je sleduje den co den, má v hlavě spíš zmatek než jasno. A i kdyby se z těchhle mladíků za dva roky staly superstar, budou už teď lepší než Liverpool, City nebo Arsenal?
Manchester City
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 3. místo
Po sezoně, kterou by v City nejraději vymazali z harddisku, se vracejí s jasným cílem: znovu sáhnout po žezlu. Guardiola víc gestikuloval, než slavil. Slabé výkony urychlily přestavbu, která v lednu vyvrcholila masivními nákupy a pokračovala i v létě. První přestupové období po odchodu Txikiho Begiristaina vedl nový sportovní ředitel Hugo Viana. Proměnou prošel i trenérský štáb, zkušeného Juanmu Lilla nahradil Pep Lijnders, bývalý Kloppův asistent. Loni chyběla koordinace v presinku, reakce na ztráty míče byly opožděné. Návrat Rodriho by měl stabilizovat střed pole a pomoct znovu sbírat druhé míče, ale jisté to není. City nemůže přestat presovat – Guardiola nesnese, když soupeř drží balon, a jeho tým neumí dlouhodobě bránit nízko jako Arsenal. Svízel, kterou pár výkřiků z lavičky nevyřeší. Mají nejlepší kádr v lize? Spíš ne. Závislost na Rodrim přetrvává a nikoho podobného nemají. Útok s Haalandem, Marmoushem a Cherkim má sílu i šmrnc, ale bez Španěla to pořád nemá správný tep.
Arsenal
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 2. místo
Základní úkol? Zůstat zdraví. Tak prosté to někdy je, když jste tým, který došel do semifinále Ligy mistrů a v jedné z nejdivočejších sezon Premier League urval druhé místo, navzdory dlouhému seznamu zraněných. Další krok? Dávat víc gólů. Opravdu výrazně víc. Arsenal měl sice nejlepší obranu v lize (jen 34 inkasovaných), jenže právě to se podepsalo na přemíře remíz. Se 14 nerozhodnými výsledky titul nevyhrajete. A vyhnete se jim jen tehdy, když zápasy rozhodnete. Tedy skórujete. Klíčem bude navázat na střeleckou formu z jara 2024. Jak na to? Odpovědi hledali Gunners během přestupového období. Aby boj o trůn proměnili v korunovaci, budou při zachování defenzivy potřebovat přidat zhruba 20 až 30 branek. Pomoct má vyšší střelecký objem (počet pokusů na zápas oproti předminulé sezoně klesl o 2,5) a stále silné standardky. Na papíře je Arsenal těsně za Liverpoolem, ale kádr má nejširší za dlouhé roky. A i když to pořád zní jako „možná“, může to být jejich největší šance za éru Mikela Artety.
Liverpool
Tip na umístění podle Sport Magazínu: 1. místo
Na papíře to vypadá slibně. Liverpool má poprvé od roku 1984 reálnou šanci obhájit ligový titul. Pokud Van Dijk se Salahem zestárnou jako archívní burgundské, drží tým v rukou všechny trumfy k dalšímu útoku na vrchol. Jenže stačí, aby tahle dvojice ztratila jiskru, a hlavně v obraně začne být dusno. Zadní řady postrádají čerstvou krev, záloha působí robustněji. Minulý ročník se Reds zranění víceméně vyhnula. Spoléhat na podobnou kliku i podruhé by ale bylo krátkozraké. Zvlášť když Salah v zimě odcestuje na Africký pohár národů. Navíc odešel Alexander-Arnold, kreativní mozek, který z pozice beka dokázal rozhodovat zápasy. A to je změna, kterou nelze jen tak přepudrovat. Rozdíl mezi tím, když hru řídí obránce, a když ji tvoří někdo jako Wirtz, je propastný. Bez Trenta budou muset rozdělit tvůrčí odpovědnost mezi víc hráčů. I to je výzva. Stejně jako otázka, jak si mužstvo poradí se dvěma klasickými krajními beky na obou stranách. Smrt Dioga Joty zanechala nesmazatelnou stopu. Je to rána, se kterou se tým musí naučit žít.