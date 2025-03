PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Je to další krok do nepoznané země. Ester Ledecká jako první v historii získala během jediné zimy medaile na MS v lyžování i ve snowboardingu. K únorovému bronzu ve sjezdu přidala ve Svatém Mořici suverénní zlato z paralelního obřího slalomu na prkně. A spolu se svým týmem se ještě nevzdává šance, že podobnou show bude moct předvést i příští rok na olympiádě.

Až si nová prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryová vydechne po dramatickém konkláve v Costa Navarinu, hned má jeden problém k řešení. Ester Ledecká svou zlatou medailí ze snowboardového MS předložila silný argument, aby se vládci kruhů ještě zabývali změnou olympijského programu.

Co pro vás znamená, že jste během pěti týdnů získala medaile na obou svých šampionátech?

„Je to úžasné. Tak nějak doufám, že to bude impuls pro Mezinárodní olympijský výbor, aby se ještě trochu zamyslel nad programem olympiády v příštím roce a dal mi šanci závodit v obou sportech. Pro mě by to znamenalo moc a myslím, že by to nebyla velká věc jen pro Českou republiku, ale i pro sport obecně. A hlavně pro mladou generaci sportovců, kteří inspiraci trochu potřebují. Ráda bych tu šanci dostala a uvidíme, jak to půjde.“

Zatím byste si musela vybrat mezi lyžařským sjezdem a závodem na snowboardu. Zrovna dnes se ale volí nový šéf MOV (volby vyhrála Kirsty Coventryová, více čtěte ZDE>>>), máte v plánu ho kontaktovat?

(úsměv) „My mu hned zavoláme! Hned jak se na trůn posadí, napíšeme mail a budeme ho bombardovat. Uvidíme, jak to půjde. Jsme malá země, ač máme úžasné sportovce, takový tlak jako velké alpské velmoci nemáme. Neztrácím naději a budu ještě bojovat.“

Uvědomovala jste si, že jde o zápis do historie?

„Nevěděla jsem, jestli se to někomu povedlo, nejsem v tom zběhlá. Ale rozhodně jsem věděla, že to bude velká věc a doufala jsem, že se mi povede ukořistit nějakou medaili, abych dala někomu impuls, aby mi dali šanci závodit na olympiádě ve dvou sportech.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Znovu jste přijela na prkno po dlouhé pauze a soupeřky naprosto zdrtila, není vám jich líto?

„Není mi jich líto, protože ony měly celou sezonu na snowboardu. Snažili jsme se, jak jsme se mohli, ale tlak lyžařských trenérů byl větší, takže jsme víc trénovali a hlavně závodili právě na lyžích. Ale jsem ráda, že jsme se zvládli připravit. Myslím, že všechny holky jezdí výborně, jsem ráda, že jsem vyhrála.“

V čem jste o tolik lepší než ostatní? Je to technika, množství tréninku či sebevědomí?

„Myslím, že je to průřez všeho dohromady. Taky je pro mě dobré, že se tak těším, až budu moct snowboardovat, že jedu s takovou lehkostí. Ne že bych neměla co ztratit, protože všichni čekají, že vyhraju, což je hrozný tlak. Ale na druhou stranu si to mohou myslet jen blázni. Když vidíte, jak holky jezdí, jak jsou natrénované, a hlavně rozzávoděné, tak vůbec nebylo jisté, že vyhraju. Spíš jsem se viděla jako outsider potom, co mám naježděno a nazávoděno. Závodní rytmus je úplně jiný než tréninkový. Jsem ráda, že jsem to takhle zvládla, i když jsme měli jen dva závody. Je to dobré znamení, jsme dobrý tým.“

Anketa Jaký závod by měla Ester Ledecká jet na ZOH 2026? Sjezd na lyžích Slalom na snowboardu

Ještě před šesti dny jste závodila v lyžařském super-G v La Thuile, jak jste se zvládla tak rychle přehodit na prkno?

„Po La Thuile jsem hned jela do Livigna, tam jsem měla čtyři dny tréninku, což vypadá tak, že ten první den si tak vzpomínám, jak se snowboarduje. Jezdíme taková šoupaná cvičení a snažím se dostat do toho pohybu. Pak jsme měli tři dny, kdy jsme jezdili normálně v bránách. Přidal se k nám Benjamin Karl (olympijský vítěz z Pekingu – pozn. red.), což bylo úžasné, protože je to snowboardová legenda. Takže jsem měla po dlouhé době nějaké trochu srovnání. Bylo skvělé, že s námi byl, že jsem mohla okoukávat a sdíleli jsme předzávodní vibe.“

Jak hodnotíte vaše jízdy? Kvalifikaci jste vyhrála o víc než tři sekundy a ve vyřazovacích rozjížďkách jste vždy vedla od začátku do konce…

„Myslím si, že to byl dobrý den. Já vůbec nevěděla, co čekat, jak jsem celou sezonu jezdila na lyžích. Jediné porovnání bylo s Benjaminem Karlem. Snažili jsme se během sezóny zůstávat na snowboardu čerství a vecpat tam sem tam nějaký trénink, abych nezapomněla, jak se to dělá. Hrozně mile mě překvapila kvalifikace, jak dobře jsem ji zvládla. Byly to skvělé závody, vždy jsem si říkala, že pojedu to svoje a uvidíme, jak to dopadne, a dopadlo to dobře.“

Jak se těšíte na sobotní paralelní slalom, který pojedete den před vašimi kulatinami?

(smích) „Vůbec mi o tom nemluvte! Zaprvé se strašně těším na slalom, je skvělé, že můžu odjet další závod. Je skvělé, že před tím máme den volna, takže zítra možná stihnu ještě něco natrénovat. Vůbec nevím, kde bude start, a jak to mají vymyšlené, ale ten kopec je moc hezký a na obřák ho skvěle připravili. Snad to bude hezký závod, uvidíme, jaké bude počasí. Ale já mám i světlejší brýle.“

Očima Justina Reitera, trenéra Ledecké

„Chápeme, že program je složitý, nečekáme, že by jí vyšli vstříc, ale je to pro nás hodně náročné. A že se jí povedla dvě mistrovství světa, navíc před olympiádou, kde budeme mít podobný program, je velmi pěkné. Doufám, že si MOV a italští organizátoři uvědomí, že nejlepší sportovci by měli být ve všech závodech. A když máte sportovce, který je jeden z nejlepších na snowboardu a jeden z nejlepších na lyžích, tak by měl mít možnost závodit v obou sportech.“