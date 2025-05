Tenistka Strýcová zvládla maraton: Pod prášky šokovala!

Splnila si sen! Tenistka Barbora Strýcová (39) velmi toužila zaběhnout si maraton. Jenže během přípravy si odrovnala kolena a její cíl tak byl ve vážném ohrožení. Nakonec to ale dokázala a ještě navíc v neuvěřitelném čase!

Na kurtu byla známá svým skvělým pohybem a často dokázala doběhnout i nemožné. Dohromady však po zápase v nohách obvykle měla »jen« zhruba tři kilometry. Když skončila s profesionálním tenisem, rozhodla se Bára pro daleko větší sousto... Na podzim se přihlásila na pražský maraton a v listopadu začala tvrdě trénovat.

Paradoxně ale v přípravě mataronec nikdy neuběhne celých 42 kilometrů. Až do ostrého startu tedy Bára netušila, zda vzdálenost pokoří. Navíc si nepozvala žádného trenéra a rozhodla se důvěřovat aplikaci. „Kdybych byla fit, kdyby se vše sešlo, ráda bych zaběhla maraton pod 3 hodiny 30 minut,“ hlásila těsně před závodem v podcastu sester Plíškových Rakety.

Jenže fit nebyla... „Poslední tři týdny jsem nenaběhala skoro vůbec nic. Jenom pár kilometrů, protože jsem se zranila. Asi tím mým tréninkem, který jsem měla. Tím jsem si opotřebovala kolena. Dost mě to bolí. Doufejme, že to nějakým způsobem doběhnu. To je teď pro mě takový cíl. Měla jsem jiné cíle, ale doběhnout bude dobrý,“ zoufala si před startem. Nakonec zažertovala: „Budu mít prášky, budu zfetovaná. Možná to dám kvůli těm práškům!“

A dokázala to! V centru Prahy zvládla pokořit 42 kilometrů dlouhou běžeckou trať. Svůj sen si nemohla dokonce splnit lépe. Doběhla pod prášky v čase 3 hodiny a 18 minut, takže se do svého vytouženého limitu vešla s obří rezervou. Po svém výkonu poslala video z metra a připsala: „Cestou domů. Necítím nohy jako vůbec!“ Přesto našla sílu a pochlubila se medailí, která pro ni má obrovskou cenu. „Asi nejnáročnější sportovní výkon, co jsem kdy zvládla… ale stálo to za to!" radovala se.