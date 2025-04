Pro národní tým je to před mistrovstvím světa báječná zpráva. Potvrdily se informace deníku Sport, že je účast sedminásobného držitele Zlaté hokejky na spadnutí.

I když je hokej týmový sport, byla to zpráva, na kterou se fanoušci nejvíc těšili. Pastrňák prostě není tuctový hráč. Jako by se vracela doba, kdy se čekalo, jestli bude reprezentovat Jaromír Jágr. I k němu směřovaly oči fanoušků.

Pozitivní novina se rozletěla do světa v pondělí odpoledne. V době, kdy se národní tým v Brně připravoval na poslední turnaj před mistrovstvím světa. Hráči byli na ledě v hale Za Lužánkami, protože v hlavní aréně se přemalovával led, když iSport.cz přinesl zásadní informaci. Sedminásobný držitel Zlaté hokejky se rozhodl vyslyšet vábení národního týmu. Pasta jede!

„Každopádně teď ještě zůstávám v Bostonu, kde budu trénovat, abych se co nejlíp připravil,“ stihl Pastrňák krátce říct do telefonu s tím, že několik hodin nebude na příjmu. Důvod? Šel na trénink, což jasně dokumentuje, jak přípravu na mistrovství bere vážně. A chce se maximálně nachystat.

„David hokej miluje. Pokud mohl, vždycky rád reprezentoval,“ řekl na jeho adresu Jiří Šlégr, generální manažer reprezentace. „Přestože Boston neměl takovou kvalitu jako v minulých sezonách, podával výborné výkony. Troufám si říct, že od nového roku byl jedním z nejlepších hráčů v NHL. Možná i tím nejlepším,“ dodal někdejší skvělý bek, jenž vyhrál olympiádu v Naganu i šampionát v roce 2005.

Podobně jako kdysi Jágra

Zažil éru, v níž vládl Jágr. Muž, jenž svým umem vyčníval. A byly doby, kdy také předtím, než se připojil k týmu, trénoval individuálně. Třeba, když ještě hrával v Omsku. V klidu trénoval, v ústraní, aby se vyhnul mediálnímu humbuku. Vyhovovalo mu to.

Což je teď i případ „Pasty“, střelce zlatého gólu z finále posledního šampionátu v Praze. A muže, jenž platí aktuálně za jednoho z nejlepších hráčů NHL.

„Jsou podobné typy. Jsou to legendární hráči, kteří potřebují svůj prostor a vyžadují, aby měli hodně času na ledě a roli, na kterou jsou zvyklí. Myslím si, že to nebude problém,“ dodal Šlégr, dlouholetý Jágrův spoluhráč z Pittsburghu.

Pastrňák postupně roste do jeho velikosti. I poslední sezona mu vyšla náramně. V základní části zvládl všech 82 zápasů, v nichž posbíral 106 bodů (43+63). Potřetí v kariéře se dostal přes stobodovou hranici, což je unikátní počin. Zvlášť, když v probíhajícím ročníku Bruins strádali a v rámci uzávěrky přestupů rozprodali všechny klíčové spoluhráče…

Útočníkovo zapojení do chodu národního týmu, jenž bude obhajovat zlato, uvítal i kouč Radim Rulík. „Když jsme za ním byli v zámoří a mluvili jsme s ním, věděl jsem, že určitá naděje existuje,“ popisoval trenér po pondělním tréninku. „Nechci mluvit za něj, ale asi podle mě potřeboval čas, aby si to nechal projít hlavou. Postavil se k tomu jako obvykle. Pokud není zdravotně indisponovaný, vždycky rád reprezentuje," dodal kouč, jenž v Praze dovedl reprezentaci ke zlatu.

Už minulou středu oznámil šéf Bostonu Don Sweeney, že svoji hvězdu Bruins pustí. A v tu dobu se českým sportovním světem roznesla zpráva, že Pastrňák určitě bude hrát. Sám hráč si ale ještě vzal několik dní na rozmyšlenou. Chtěl si být jistý, že po náročné sezoně bude ve stoprocentní kondici, aby byl schopný co nejvíc pomoct.

„Budu trénovat a uvidí se, jak na tom bude moje tělo,“ napsal iSportu v krátké textové zprávě.

Teď potvrdil, že vyslyší vábení šéfů národního týmu i fanoušků a na turnaji v Dánsku a ve Švédsku chybět nebude.

Šampionát startuje v pátek 9. května, do té doby čeká reprezentaci ještě turnaj v Brně v rámci Czech Hockey Games. Na nich ještě Pastrňák bude chybět, k týmu se připojí až těsně před odletem. Tedy nejspíš v úterý 6. května.

Šance na obhajobu tím pádem stoupají. Češi mají klenot, jenž se loni připojil až na závěrečnou část turnaje. Teď už bude Pastrňák k dispozici od začátku. Čeká ho šestý šampionát. Loni získal zlato, před dvěma lety bronz.

„Je to skvělá zpráva. Je to obrovská posila, lídr do kabiny. Jsme za to rádi, že přijede,“ reagoval i brankář Karel Vejmelka, jenž by se měl zhostit role české gólmanské jedničky. „Je to další plus, abychom mohli být úspěšní. Vnímáme to jako obrovské pozitivum do šatny i na led.“

Tím pádem stoupají i očekávání. „U nás jsou cíle vždycky stejné,“ dodal Vejmelka, opora zámořského Utahu.

S Pastrňákem každopádně české akcie stoupají.