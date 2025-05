Upřímný Pastrňák: Trochu se stydím...

PŘÍMO Z HERNINGU – Musíme si pomáhat! Po Voženílkově vsřícném gestu vůči Sedlákovi s helmou přišel mezi české novináře hvězdný David Pastrňák (28) z Bostonu v dresu náhradníka Gazdy

To ukazuje, že zase táhnete za jednou provaz, že? Navíc jste proti Švýcarům (4:3p) dvakrát otočili skóre.

„Jo, dělal jsem si srandu, že Sedlo potřeboval změnit helmu, aby dal gól – a hned takhle důležitý! Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Otočka nám může pomoct psychické stránce.“

Vás tam za stavu 0:1 při trestném střílení vyčapal brankář Genoni.

(úsměv) „Jo, to mě nevyčapal. Já jsem ho trefil do hrudi. Popravdě se za to trochu stydím. Ale stane se, jsem rád, že jsme nakonec vyhráli. Já měl měsíc pauzu a nejlepší trénink je zápas. Tak doufám, že to bude ode mě lepší a lepší.“

Herning není Praha, ale co jste říkal na tribuny?

„Jo, tak české vlajky byly všude. Doufejme, že našich fanoušků bude přibývat a přibývat. Vytvořili nám skvělou atmosféru.“

Budete zítra po očku sledovat ostravský Baník v boji o kvalifikaci fotbalovou Ligy mistrů?

„Samozřejmě!“ (smích)