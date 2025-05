PŘÍMO Z DÁNSKA | Byla to divočina. Karel Vejmelka inkasoval z druhé střely, kotouč zaplul a z rohu trefil horní růžek. „První gól beru na sebe. Ukázali jsme charakter, ale už je to minulost. Jdeme dál,“ řekl český brankář po úvodní výhře nad Švýcary. Procházející hráči ho cestou do kabiny po vítězství 5:4 v prodloužení uznale poplácávali. Těžký zápas, ale se šťastným koncem.

Do utkání jste nevstoupili ideálně, dvakrát jste otáčeli skóre. Jak byl tenhle vstup náročný?

„Na začátku jsme měli výpadek, ale je to i moje chyba. Samozřejmě ten první gól beru na sebe, to nás trošku srazilo. Ale ukázali jsme charakter, jak silný ten tým je a myslím si, že i když zápas byl takhle divokej, může nás zase posílit.“

Říkáte, že berete první gól na sebe, ale Švýcar Marti trefil kotouč skoro tenisově a padlo to tam.

„No, já jsem si trošku myslel, že puk půjde nad bránu a ono to v podstatě zaplavalo a padlo do ní. Ani jsem si nemyslel v první chvíli, že skončil bráně. Ale to už je minulost. Teď je potřeba se soustředit zase dál. A koncentrovat se na další zápas.“

U dalšího gólu, co neplatil, jste tušil, že mu předcházel ofsajd?

„Nebyl jsem si jistý popravdě. Ale když se šlo na video, tak jsem si jistej zase, že challenge máme správně a že nám to pomůže.“

Kde se vzala druhá třetina, která byla z české strany proti první dvacetiminutovce válec?

„No, tak víte, co, je to první zápas v turnaji… Všichni se do toho trošku musí dostat. První třetina byla taková vlažnější, ale ve druhé už jsme našli své tempo a ukázali jsme si sami, jak chceme hrát. V podstatě jsme hledali nějaký pozitivní moment toho zápasu a dali nějaké góly, takže to nás zase posílilo do dalšího boje a nakonec jsme to zvládli.“

Nastartoval vás první gól v přesilovce na konci první třetiny?

„Jak říkám. Bylo tam několik klíčových momentů, které nám potom pomohly. Samozřejmě ten gól vždycky nakopne.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

Snažili se vás hráči povzbudit, protože i v mixzóně bylo vidět, že vás podporují. Pro gólmana to nebyl úplně jednoduchý zápas, viďte?

„Ano. A já se snažil jsem klukům potom pomoct, nějakým způsobem to vrátit a jsem rád, že jsem tam měl nějaký dobrý zákrok v prodloužení, takže tak nějak. Je to první zápas, přece jenom divočina, ale jsem rád, že jsme to zvládli.“

Stihl jste se dívat na tribuny, kde bylo hodně českých fanoušků, i když to nebyl hukot jako v Praze?

„Já se musím soustředit na hru. Samozřejmě fanoušci nám vždycky pomůžou a i tady jsou slyšet, takže to je super. Nesrovnával bych to, prostě každý turnaj je jinej a musíme si navyknout i tady na tu atmosféru. Je to samozřejmě rozdíl, ale myslím si naopak, že těch fanoušků přijelo zase hodně a máme tu podporu velkou, takže to je pro nás super vidět a musíme teď hrát tak, abychom jim to vraceli co nejlepšími výsledky.“

Po druhém obratu Švýcaři tlačili. Kde se vzalo, že jste se znovu vzchopili?

„Zase jsme tam ukázali sílu týmu, že jsme schopni se i z takové situace dostat. Tohle rozhoduje jednak velké zápasy, jednak to může být i klíčový bod v celém turnaji. Těžký první krok a jsme rádi, že jsme ho zvládli takhle.“

Jaké bylo prodloužení tři na tři na takovém letišti?

„Šířku už jsem měl trošku načtenou ze zápasu. Úplně jsem to nevnímal, ale samozřejmě rozdíl tam je. Soustředil jsem se hlavně na to, abychom zápas zvládli.“

Jak důležité to je, protože dvakrát jste se dostali do ztráty, navíc proti Švýcarům, kteří patří mezi favority skupiny?

„Zase naopak myslím, že když jsme měli takhle kvalitního soupeře hned na první zápas, tak je to dobrý test. Neměli jsme vůbec čas se nějakým způsobem rozehrávat s úplně lehkým soupeřem. Beru to jako pozitivní věc. A i když ten zápas byl těžký, do dalšího průběhu turnaje nám vítězství v něm může jen pomoct.“

Fanoušky zaujal design vaší masky. Proč jste si vybral zrovna prezidenta a motivy, které na ní máte?

„Je to náš současný prezident, takže jednoduché vysvětlení. Myslím si, že si zaslouží respekt a on má rád hokej, podporuje nás. Je to dobrý odkaz a samozřejmě každý má politický názor. Ale myslím si, že to je moje věc, co budu mít na masce. Na druhé straně mám zase symboly rodného města Třebíče.“