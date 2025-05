Anglické finále EL jako komplikace pro české týmy. Jak se mění nasazení do předkol?

Šance na výhodnější postavení v bojích o evropské soutěže je fuč. Do finále Evropské ligy se dostaly Manchester United a Tottenham, tedy dva celky, které nemají šanci na kvalifikaci skrz domácí soutěž. Tím pádem se český vicemistr nemůže posunout z druhého předkola Ligy mistrů do třetího, což by mu dávalo jistotu evropského podzimu. Takhle bude muset druhý tým Chance ligy bojovat ve třech předkolech.

Oba týmy zažívají příšernou sezonu, přesto ji jeden z nich ukončí velkým úspěchem. Tottenham a Manchester United se utkají ve finále Evropské ligy a společně s cennou trofejí si zajistí také vstupenku do Ligy mistrů pro příští sezonu.

A právě to určitě nepotěšilo zástupce Viktorie Plzeň, která si mohla dělat zálusk na zvýhodněné postavení. Pokud by totiž Evropskou ligu ovládlo mužstvo, jež by se do Ligy mistrů zároveň kvalifikovalo skrz domácí soutěž, celé složení bojů o postup do milionářské soutěže by se posunulo a Plzeň by se mohla vyhoupnout rovnou do třetího předkola „nemistrovské“ části. Z něj navíc i v případě neúspěchu putuje poražený tým kvalifikačního dvojzápasu rovnou do skupiny Evropské ligy.

Podobně by na tom byla díky dobrému klubovému koeficientu také Sparta. V případě, že by druhé místo v Chance lize nakonec uzmul Baník, výhodnější postavení by se ho kvůli minimu evropských výsledků z minulých let netýkalo.

Všechny tyto složité výpočty ovšem letí ze stolu a český vicemistr se bude muset do evropských soutěží prokousat už od druhého předkola, kde se střetne s vicemistry Skotska, Švýcarska, Rakouska, Norska a Řecka.

Wenger chce změny

V příštích sezonách se možná v kvalifikačním procesu dočkáme reformy. Jeden z nejvlivnějších lidí ve fotbalovém světě totiž navrhuje, aby vítěz Evropské ligy nedostával vstupenku do Ligy mistrů, což by v aktuální situaci pomáhalo českým mužstvům.

„Měli by se automaticky kvalifikovat znovu do Evropské ligy, a ne hned do Ligy mistrů. Zvlášť když hrajete v lize, odkud postupuje pět týmů…“ kritizoval současný formát šéf globálního rozvoje fotbalu FIFA Arsène Wenger v debatě na beIN Sports.

Na jeho návrh okamžitě reagoval Ange Postecoglou. Podle něj Wengerova slova přichází pouze proto, že z výhod současného modelu může těžit Tottenham, který je úhlavním nepřítelem Arsenalu, kde Wenger dlouhá léta působil. „Něco takového jsem ještě neslyšel. Říkal jsem to už dřív. Tottenham dělá s lidmi divy. Jakmile do jakékoli diskuse zapojíte tenhle klub (Tottenham), okamžitě se nás všichni snaží co nejvíc shodit,“ rozpálil se kouč kohoutů.

„Proč to předtím nebyl problém, ale teď najednou je? Jaký je v tom rozdíl? Nechápu to. Loni páté místo (v Premier League) nestačilo na Ligu mistrů, teď stačí. Co znamená tohle?“ upozorňoval australský stratég na další změny v kvalifikačních procesech.

„Mám k Arsènovi velký respekt. Je to jedna z legend fotbalu. Ale Spurs s lidmi prostě dělají bláznivé věci – a já to miluju, “ dodal na závěr plamenného projevu.

Anglické rekordy

Tottenham podobně jako Manchester United prošel do finále Evropské ligy bez větších problémů. Londýnský klub opanoval semifinále proti Bodø/Glimt pohodlně 5:1 a bude bojovat o tolik potřebnou trofej. Pohár nad hlavu „kohouti“ zvedli naposledy před dlouhými sedmnácti lety.

„Rudí ďáblové“ sice po velkém úspěchu neprahnou tak dlouho, ale trofej a kvalifikace do Ligy mistrů je pro ně také naprosto klíčová. Athletic Bilbao zničili v součtu 7:1 a budou usilovat o první evropskou trofej od roku 2017.

Dosavadní průběh sezony na domácí frontě je pak pro oba finalisty takřka katastrofální. Dva giganti a dlouhodobí členové takzvané anglické velké šestky se potácí na 15., respektive 16. příčce Premier League. Kdo z nich tedy uspěje ve finále v Bilbau, může hodit ostatní nezdary za hlavu a kráčet do nové sezony s pozitivními myšlenkami. Pro poraženého pak půjde o absolutní zdrcení na závěr nejhorší sezony za opravdu dlouhou řadu let.

Netradiční situace, kdy se do Ligy mistrů dostane jeden z týmů dolní poloviny Premier League, navíc přinese anglickému fotbalu další zajímavé rekordy. I díky novému formátu evropských soutěží se vůbec poprvé v historii stane, že se do skupinové fáze Champions League podívá šest zástupců z jedné země.

A jelikož mají ostrované ještě tři místa v dalších evropských soutěžích, překonají také rekord v počtu pohárových účastníků. Celkem pošle v příštím do Evropy anglický fotbal hned devět celků.