Rozlučka a pátý titul? Tecl: Nabídky si vážím, ale takhle se k němu přimotat nechci

Po suverénní mistrovské jízdě Chance Ligou se mezi slávistickými fanoušky na sociálních sítích objevovaly teorie, zda se klub v případě jistoty zisku titulu nerozloučí se svými bývalými ofenzivními tahouny Stanislavem Teclem a Milanem Škodou. A to přímo na hřišti v ligovém zápase. „Nic se nechystá, nabídku jsem dostal a strašně si vážím toho, že naši fanoušci by stáli o to, abych nastoupil a rozloučili jsme se. Za sebe to už ale necítím a nechci se takhle přimotat k titulu a zabírat místo hráčům, kteří celou sezonu makali a dřeli,“ povídal Stanislav Tecl v pořadu TIKI-TAKA na stanici Oneplay Sport.

Pražská Slavia si letos pro titul došla dominantními výkony a už v prvním kole nadstavby na trávníku v Olomouci mohli svěřenci Jindřicha Trpišovského slavit návrat na ligový trůn po tříleté odmlce. V posledních minutách se navíc do branky poprvé v ročníku postavil brankář Ondřej Kolář, dřívější dlouholetá stálice.

Realizační tým mu tak symbolicky poděkoval za jeho výkony v letech minulých a zároveň mu zajistil i čtvrtou mistrovskou medaili. „Doopravdy kvalitu má, hraje skvěle nohama. Chytat umí. Ale všichni víme, čím si prošel. Byl kousek od toho, aby skončil na vozíku. Už jsme ho (s Trpišovským) dřív trénovali, potom si ho naše trenérská parta vzala do Slavie. A on nám svými výkony v Liberci v podstatě pomohl k tomu, abychom se do Slavie dostali. Pak jsme spolu vyhráli tři tituly,“ vysvětlil tehdy asistent Zdeněk Houštecký dvacetiminutovku, kterou Kolářovi trenérský štáb dopřál.

Ne každý však vnímal Kolářovo nasazení s pochopením. Na Instagramu se k němu vyjádřil David Limberský, sám pětinásobný mistr s Plzní. „Tohle je výsměch všem hráčům, co se kdy na titul nadřeli. Maximálně si Kolář může počítat maskottitul.“

Nechci se takhle přimotat k titulu

Podobné vášně tak mohla vzbudit i rozlučka s Teclem. Bývalý slávistický forvard svou úspěšnou kariéru ukončil už po ročníku 2023/24 ve třiatřiceti letech. V současnosti působí ve sportovním úseku Slavie.

Podle vlastních slov však loučení na trávníku neplánuje. „Nic se nechystá, nabídku jsem dostal a strašně si vážím toho, že naši fanoušci by stáli o to, abych nastoupil a rozloučili jsme se. Za sebe to už ale necítím, a nechci se takhle přimotat k titulu a zabírat místo hráčům, kteří celou sezonu makali a dřeli. Kluci co toho odehráli méně a dělali ´sparing partnery´ základní ose týmu, mají možnost si teď zahrát a je to i pro ně nějaká odměna za práci. Kdybych se rozhodl, že půjdu do zápasu, tak bych někomu z nich sebral místo a takhle to nechci,“ odmítl bývalý ligový střelec s úsměvem.

V případě, že by Tecl přeci jen nastoupil v závěrečných kolech ligové nadstavby, vyrovnal by slávistický rekordní počet pěti titulů v samostatné české lize. Ten v sešívaném dresu drží současný kapitán Jan Bořil.