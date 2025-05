Kotel Sigmy bojkotuje i finále se Spartou. Hraje se o Evropu i téměř dva miliony

Vítěz českého poháru – tedy Sparta, nebo Olomouc – se kvalifikuje do čtvrtého předkola Evropské ligy, čímž nabude jistotu podzimní účasti v Evropě. K tomu sebere odměnu ve výši 1,8 milionu korun. Na poraženého zbude pouze 600 tisíc korun.

Ano, hraje se o hodně. Proto Olomouc čeká ve středu nápor fanoušků obou týmů. Fotbalová asociace, pořadatel finálového utkání, přihodila Sigmě a Spartě shodně přes 4 100 vstupenek (ve dvou cenových kategoriích – 590 a 790 korun). Hanáci obsadí jižní a část protilehlé tribuny, ale aktivní kotel nebude během utkání podporovat svěřence trenéra Tomáše Janotky.

Ultras Sigmy nefandí na domácích zápasech olomouckého týmu od loňského podzimu. Mohou za to spory a nespokojenost s vedením klubu. „Výsledkem nemohoucnosti prezentovat se bez represí ze strany klubu, jsme se rozhodli a jednohlasně odsouhlasili, že do odvolání budeme bojkotovat domácí zápasy A-týmu,“ informovali v příspěvku na sociálních sítích.

Jako důvody uvedli třeba vyklizení skladu na východní tribuně, problémy s transparenty, které vyjadřují názory proti vedení klubu, nebo zákaz vstupu na stadion pro hlavní postavy kotle. „Budeme se opakovat, ale odsuzujeme nechutné praktiky vedení klubu, jejich snahu znemožnit nám prezentaci vlastního postoje, a to už nejen na domácích zápasech, ale i venku,“ pokračovali aktivní fanoušci Sigmy.

Názor nezměnili ani před finále proti Spartě, největším utkáním celé sezony. „Bohužel přes veškerou snahu najít řešení, jak v takto důležitém zápase stát na tribuně a podporovat svůj tým, jsme došli k závěru, že ani všechna pro nepřetíží misky vah na stranu jít a fandit. Bojkot domácích zápasů trvá i nadále a na finále poháru nebude skupina Ultras Sigma organizovat jakýkoliv support,“ oznámili minulý týden.

A to i přes to, že organizátorem utkání je FAČR, nikoliv Sigma. „Jakákoliv fyzická příprava chorea by znamenala nutnost komunikace s někým z klubu. I kdyby to znamenalo jen, že nám přijdou odemknout bránu od sektoru. Stále odmítáme komunikovat s kýmkoliv ze současného vedení nebo jimi nastrčenými poskoky,“ píše se ve vyjádření fanouškovské skupiny, která zorganizuje před utkáním akorát pochod příznivců od radnice na stadion. „A tam se naše kroky rozdělí.“

Třetinu stadionu obsadí sparťané, kteří zaberou menší sektor a hlavní a celou severní tribunu (mušli), všechny vstupenky jsou už vyprodané. Letenský klub vypravil do Olomouce vzhledem k večernímu výkopu utkání speciální vlakový spoj, který na fanoušky počká i v případě prodloužení nebo penaltového rozstřelu.