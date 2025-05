Ve fotbalovém Leverkusenu se čekají velké otřesy. Vedení německého klubu už sice dotahuje náhradu za trenéra Xabiho Alonsa, který přijal nabídku Realu Madrid, ale hrozí mu také ztráta tří hvězdných jmen ze základní sestavy. Se dvěma z nich jedná Bayern Mnichov, největší konkurent v boji o mistrovský titul. Co všechno se může během léta změnit?

Po loňském zisku mistrovského titulu přečkal dvě transferová období bez významných ztrát. Leverkusen udržel v kádru všechny stěžejní persony, mezi nimi útočníky Patrika Schicka a Victora Bonifacea, záložníka Floriana Wirtze nebo stopera Jonathana Taha.

Za celý rok odešel akorát Adam Hložek, který po dvou letech v klubu stál o změnu, nový impulz. Za osmnáct milionů eur (asi 450 milionů korun) přestoupil do Hoffenheimu. Pro trenéra Xabiho Alonsa nešlo o výrazný zásah, český reprezentant balancoval na hraně základní sestavy.

Tentokrát je vše jinak. Sezona, v níž na Leverkusen zbylo stříbro, ještě ani neskončila, ale do klubové e-mailové schránky přicházejí nové a nové nabídky. A to nejen na hráče.

Největší zásah v týmu je jasný, nezvratný. Alonso, který přišel do klubu v říjnu 2022, byl už dlouho spojovaný s Realem Madrid. Námluvy probíhaly dlouhé měsíce, ale dohoda se stala definitivní v momentě, kdy španělský klub opustil Carlo Ancelotti. „Na oznámení nastal pravý čas,“ uvedl Alonso na tiskové konferenci minulý pátek.

Dvě jména

Vedení Leverkusenu tušilo, že o současného trenéra může přijít. Proto uvažovalo o možné náhradě a s největšími favority začalo jednat. Nakonec se klub dostal do rozhodující fáze, v níž se měl rozhodnout mezi dvěma jmény.

Preferovanou volbou byl Cesc Fabregas, bývalý španělský záložník a aktuálně trenér italského celku Como. S ním vybojoval postup do Serie A, v níž se drží uprostřed tabulky na desátém místě. „Leverkusen nyní čeká na schválení,“ uvedl na sociální síti X Florian Plettenberg, žurnalistu německého Sky Sports.

Toho se nedočkal, podle Fabrizia Romana, renomovaného novináře, měl slyšet z Itálie jasné NE! „Navzdory zprávám z posledních týdnů se Cesc nikdy nepřiblížil k odchodu,“ stojí v příspěvku na sociální síti X.

Leverkusen tak s největší pravděpodobností spustí plán s názvem Erik ten Hag. Bývalý trenér Manchesteru United, volný od loňského října, je údajně případným jednáním otevřený. V minulých týdnech se také mluvilo o tom, že německý klub uvažuje o Xavim, někdejším kouči Barcelony.

Ať už se na lavici bundesligového týmu posadí Ten Hag, nebo někdo jiný, je téměř jisté, že bude mít ještě před startem nové sezony dost práce. Leverkusen může přijít až o tři stabilní hráče základní sestavy.

Zájem o Wirtze

Sparta se na konci ledna ve vzájemném utkání v ligové fázi Ligy mistrů, které prohrála 0:2, přesvědčila o mimořádných schopnostech ofenzivního hráče Wirtze. „Vybavím si, jak dvakrát na straně sekl balon doprava a doleva. Říkal jsem si: Jak je tohle možné? Tohle se v české lize moc nevidí,“ vykládal po utkání Adam Ševínský, mladý stoper letenského týmu.

Wirtz patří mezi největší talenty německého fotbalu, proto se kolem něj nepřetržitě pohybují top kluby. O 22letého záložníka se zajímá Bayern Mnichov. Obě strany jsou už v kontaktu, jednání (byť nebudou zřejmě snadná) odstartovala.

„Bayern chce Wirtze podepsat okamžitě, usiluje o rychlou dohodu, aby se hráč ideálně mohl zúčastnit Mistrovství světa klubů,“ napsal renomovaný novinář Plettenberg s tím, že Leverkusen se na dotaz Sky Sports ohledně jednání odmítl vyjádřit.

Klub má s hráčem platnou smlouvu do konce června 2027, proto bude požadovat částku kolem 150 milionů eur (3,75 miliardy korun). Wirtzova aktuální tržní hodnota podle Transfermarktu je pouze o deset milionů eur nižší (250 milionů korun). Myslí si na něj také Manchester City, kde by mohl nahradit Kevina De Bruyneho.

A v další případné ztrátě má prsty zase Bayern (navíc na seznam možných posil do útoku zařadil také Schicka). A tady je situace poměrně jednodušší. S Tahem, kterému vyprší na konci tohoto června smlouva, se dohodl na osobních podmínkách smlouvy, vše je schválené. Čeká se pouze na hráčův definitivní souhlas. „Bayern ví, že Tah a Wirtz jsou blízcí přátelé. Chce toho využít ve svůj prospěch, aby dosáhl obou přestupů,“ líčil Plettenberg.

Kromě stopera a ofenzivního hráče přijde nejspíš ztráta i na pravé straně záložní řady. Liverpool vážně usiluje o Jeremieho Frimponga, který by měl přijít jako náhrada za Trenta Alexandera-Arnolda (po konci smlouvy jde do Realu Madrid). Zatímco Tah by odešel zadarmo, Frimpongovi může umožnit odchod výstupní klauzule ve výši 35 milionů eur (875 milionů korun).

Dále se spekuluje o budoucnosti také dvou českých zástupců – brankáře Matěje Kováře a Schicka, na kterého se dotazovaly Manchester United a Bayern.

Ano, tohle bude pro Leverkusen velmi zajímavé léto.