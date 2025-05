Pes Nečase a jeho lásky Nikoly musel na operaci: Giginka, národní hrdinka

Páníček Martin Nečas (26) zápolí za nároďák na světovém šampionátu a o hafana se vzorně stará panička Nikola (26). Včetně návštěvy u zvířecího doktora.

„Giginka vzkazuje, Češi do toho,“ napsala »Nečiho« blonďatá láska k fotce s fenkou v náručí. Statečný pejsek, který podstoupil operační zákrok na bolavém koleni, má ošetřenou nohu v obvazu vyvedeném v národních barvách. „Na veterině se vyřádili,“ vyťukala k tomu unikátnímu fandění do klávesnice členka hudebního tělesa 5Angels.

Vedou teď spolu domácnost útočníka Colorada Martina, a co by to bylo za holky, kdyby zapomněly na nákupy. A tak Nykki, jak si Nikola uměleckým jménem říká, pořídila Gigince výbavu. Soupravu misek na laskominy, slušivý overal, bundu do zimy v americkém Denveru a taky kanape s duchnou. No a na povel: „Hopinky,“ skočila Gigi do zbrusu nového cestovního báglu.