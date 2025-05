Neči potřebuje větší kvalitu, která ho pochopí, míní Irgl. Duda: Rulík neposlechne

Vstoupit do diskuse (

Vítězství 6:1 nad Maďarskem hovoří jasnou řečí, jeden z outsiderů skupiny neměl nejmenší nárok, snažil se jen o to, aby z ledu nešel do kabiny s debaklem. A z českého pohledu? Nevděčná role splnit roli favorita nákladem gólů v soupeřově síti. Nakonec se to podařilo. Ale vyvstaly i jisté otazníky, které bezprostředně po duelu rozebíral podcast Zimák.