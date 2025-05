Trenér Rulík poupravil zajetý zvyk z Prahy: Šlape o titul!

PŘÍMO Z HERNINGU - Ze svých pevných zásad neustupuje! Ještě aby jo, když z toho loni cinklo zlato. K jedné drobné změně byl však trenér nároďáku Radim Rulík (59) přeci jen okolnostmi dotlačen.

Přísná disciplína! Zákaz sociálních sítí! Prostě absolutní distanc od okolního světa! „Vnější vlivy působí na každého, je potřeba se od nich odříznout,“ ví Rulík. Tenhle recept na MS v Praze fungoval tak náramně, že se ho pochopitelně drží i letos ve Skandinávii.

Hlavní kouč české reprezentace by snad z pověrčivosti nejraději chodil také z hotelu na stadion pěšky – jako do O2 areny, kterou měl loni doslova přes ulici. To už ale v Herningu jaksi nejde. Ubikace je tentokrát vzdálená přes tři kilometry daleko. Přesto Rulík týmovým autobusem až na výjimky nejezdí!

Už jen oblek

Kdepak, jako milovník bicyklů rád šlápne do pedálů a půjčeného černého mazla značky Tunturi o váze 15,7 kilogramu prožene v teplákové soupravě po udržované cyklostezce přes kanál Knudmose. Ani se moc nezapotí a za pár minut je v hale! „V kabině pak nahodí oblek a je připraven na zápas,“ práskli na něj jeho spolupracovníci.