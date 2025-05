Daniel Vladař. Jenže co asi tak mohl dělat. V první části byli Maďaři velmi pasivní. Ustupovali, svůj dům bránili jak přivázaní k sobě. Český brankář by si mohl číst detektivku. Jedinou ránu na něj vyslal Henrik Nilsson po deseti minutách hry. Ve druhé části už Vladař párkrát musel předvést, co dovede, ve třetí taky. Hlavně při oslabení při trestu Červenky. Ve 36. minutě ho nechali na holičkách. Nikdo z hráčů po rychlém protiútoku nedobruslil Andrase Mihalika a ten trefil přesně do víka. Známka: 6 z 10