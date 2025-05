Pořadatelé hokejového MS v Dánsku dělají botu za botou: ŠLENDRIÁN!

Někdo z radnice v dánském městě na Jutském poloostrově něco ví na šéfa Mezinárodního hokejové federace (IIHF)? Nebo Tardif dostává od místní textilky zdarma košile? Jinak snad, co se děje na šampionátu, ani není možné. Zlatá Praha!

Loni mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě stanovilo rekord v návštěvnosti – 797 727 diváků. Maskoti Bob a Bobek. Šílenství na tribunách při cestě domácích k tirumfu.

Letos je to bohužel jiná káva, byť prezident IIHF Luc Tardif (72) pořadatele chválí: „Pokud jste v těchto dnech v Herningu a nevšimnete si, že se koná mistrovství světa, jste slepí. Ve velkých městech je to jiné. Praha byla loni výjimkou, ale zažijete to téměř jen v Praze.“ No, k očnímu by si měl zajít při vší úctě spíš pan Tardif. Copak nevidí, jak je (nejen) s obhájci titulu zacházeno?

Rolba první

IIHF – prý po schválení všech týmů – zkrátila přestávky na 15 minut, přičemž hodně času zabere tlačenice s rolbou při odchodu z ledu. „Ještěže nechodíme do té hlavní šatny, to bychom se mohli rovnou otočit,“ hořce se ušklíbl český kapitán Roman Červenka (39).

Ano, kdyby reprezentanti při všech těch přesunech používali krokoměr, tak trhnou rekord. I když je v plné polní do tréninkové haly aspoň vozí autobus. Nemluvě o fanoušcích, kteří musí dojíždět z okolí nebo jako na čundru spát pod stanem.

V Herningu, kde hraje prim házená, holt chtěli udělat s MS v hokeji díru do světa. Ale místo toho i kvůli obřímu kráteru v ledu při úterním utkání Norsko – Německo (2:5) jsou pro smích.