PŘÍMO Z DÁNSKA | Snažil se mluvit diplomaticky, ale i hlavní kouč Radim Rulík zmínil to, že takový zápas byl vlastně zbytečný… „Snížil bych počet účastníků na šampionátu," řekl šéf české střídačky poté, co obhájci zlata porazili nevýrazné Maďary 6:1. „Nemyslím si, že to je zápas, na který by se trenéři těšili. A možná ani hráči ne," dodal Rulík. Zároveň ocenil kapitána Romana Červenku, který v sobotu odehraje jubilejní 100. zápas na mistrovství světa.

Když přišel mezi novináře, jako by mluvil z duše hokejovým fanouškům. Ani Radim Rulík nebyl nadšený, že takové utkání je vůbec na programu šampionátu. „I Britové loni byli lepší,“ připomněl loňského outsidera.

Jak hodnotíte zápas?

„Jsem spokojený vlastně jenom s výsledkem. Nezdá se to, ale to nejsou zápasy, na které by se trenéři těšili. Možná ani hráči ne, je to podobný. Jsme rádi, že jsme vyhráli. Převahu jsme měli, ale nebyl to optimální výkon, což samozřejmě víme. Ve třetí třetině jsme se zlepšili, odskočili jsme se a už jsme to v klidu dohráli. Bylo důležité vyhrát, což se podařilo. Už se budeme soustředit na další zápas.“

Říkáte, že výkon nebyl ideální. Mluvíte hlavně o druhé třetině?

„Ano. Ta se nám vůbec nepovedla. Tak to prostě je. Proto jsme rádi, že ta třetí už byla lepší a měli jsme to pod kontrolou.“

Útočník Adam Klapka nahradil Jakub Fleka, tak to bylo v plánu?

„Adam věděl, že bude hrát a naskočí jako třináctý útočník. Ale já nedělám model, že se třináctý útočník prostřídává a jde dvě, tři střídání za třetinu na ledě. To nechci. S Kubou Flekem jsem se po první třetině domluvil, že Adam půjde hrát a Kuba nezasáhne od druhé části do hry. V momentě, kdy se zranil Kuba Lauko, tak Kuba Flek byl okamžitě připravený do hry. Takže jsme pořád hráli na čtyři kompletní formace.“

Jakub Lauko inkasoval ránu do obličeje. Jak to s ním vypadá?

„Co jsem dostal informaci od doktora, na základě CT vyšetření se ukázalo, že měl vyhozenou sanici, která se mu vrátila zpátky. Nedošlo ke zlomenině. Zítra s ním budu mluvit. Domluvíme se, jestli bude nutné, aby hrál proti Kazachstánu, protože máme třináct útočníků. A od dalšího utkání by hrál asi s tím, že bude mít obličejový kryt, aby nedostal opět ránu na to místo.“

Jak je těžké se vyhecovat v tak ponuré atmosféře?

„A hlavně proti takovému soupeři. My jsme loni měli v Praze Británii, vyhráli jsme 4:1, dobře si to pamatuju. A to myslím, že byla Británie daleko lepší než Maďaři. Při vší úctě k nim. Není to opravdu příjemný. Ještě po dvou dnech pauzy, takže z toho hráči trošku vypadli. Výkon optimální nebyl, ale pro nás je prioritou výsledek. 6:1 je slušný. Víc bych to už ani neřešil. Zmínil jsem ji proto, že to byl sestupující tým a rozdíl nebyl až takový. Takže ano, je to těžký proti takovým soupeřům. Když máte převahu, pořád hrajete v pásmu a bušíte do pěti hráčů. Je to o trpělivosti. A o tom, že věříte, že se něco ujme. A že se to zvládne bez větších komplikací.“

Říká se, že pro malé týmy jsou takové zápasy školou, aby se posunuly dál. Vidíte v tom smysl?

„Nedokážu posoudit. Skupina má osm týmů, ale nejsem toho zastáncem. Mělo by jich být méně. Velká Británie se mi líbila daleko víc než Maďarsko. Ani Polsko nebylo špatné, předvádělo solidní hru. Letos přišli Maďaři v naší skupině a Slovinci v té druhé. Nevím, jak na tom jsou, ale myslím si, že by bylo dobrý, kdy účastníků bylo méně, a turnaj měl vyšší kvalitu. Ale Maďarsko je v téhle kategorie jediné, protože třeba Dánové nebo Norové sem patří.“

Ale zrovna konkrétně tento zápas s Maďary byl zbytečný…

„Byl… Tři body jsou podstatné. Jdeme dál.“

Je dobře, že poslední zápas ve skupině hrajete proti silné Americe?

„Myslím si, že jo. Loni byla Kanada, letos Amerika. Je to nejlepší, co může být. I zápas s Němci bude ostřejší. A Amerika, to je to nejlepší, co nás může před čtvrtfinále potkat. Tedy doufám, že to bude čtvrtfinále.“

Co říkáte na to, že Roman Červenka v sobotu odehraje stý zápas na šampionátu?

„Jeno na mistrovství, jo? To smekám klobouk. To si myslím, že je neuvěřitelné. Hrozně mu to přeju, je to neskutečný profík. Zaslouženě má sto zápasů. Myslím si, že to celá kabina ocení.“

A jak je důležité pro sebevědomí celého mužstva, že David Pastrňák jako největší hvězda týmu je nejproduktivnějším hráčem celého turnaje?

„Hlavně pro jeho sebevědomí je to určitě super. Já jsem taky rád, samozřejmě. Doufám, že se připojí i Martin Nečas, který byl v NHL velmi dobrý. Takže určitě má před sebou daleko lepší zápasy, než zatím odehrál.“

Zvyká si stále na širší led, že?

„Samozřejmě. Je to o trpělivosti. Budeme trpěliví a věříme, že i Martin naváže na Pastu.“