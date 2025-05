Vnadná choť manažera nároďáku Šlégra fandí u moře: Přísná pravidla s »Gumou«

U Šlégrových je to při hokejovém šampionátu trochu jako ve filmové klasice Dědictví, kde Bolek Polívka alias Bohuš omluvně povídá Dagmar Havlové: „Vlasto, řekli jsme bez bab!“

Jenže Jiří Šlégr (53) nepořádá žádný výlet vesnických opilců do moravského velkoměsta. Olympijský šampion z Nagana 1998, mistr světa a vítěz Stanley Cupu se ponořil do nové funkce generálního manažera národního týmu až tak, že baby by se nudily.

Proto si jeho vlastní manželka Lucie (43), pyšnící se korunkou pro Miss ČR z roku 2005, na oko postěžovala: „Tiše závidím všem, co můžou fandit na místě. Já dodržuju přísný interní pravidla a letět na mistrovství světa bych mohla až na úplný závěr.“

Všechno si vynahradíme

Ano, do dánského Herningu za některými hokejisty lásky dorazily a pár dalších se chystá. A byť jsou pravidla od toho, aby se porušovala, vnadná modelka Šlégrová nechce pokoušet bývalého řízného beka s přezdívkou »Guma«. Se synem Ronem (5) drží palce Čechům na Egejské riviéře v tureckém Bodrumu.

Paní manažerová se modlí, ať vyjde aspoň Stockholm. Právě do švédské metropole by se stěhovali zlatí hoši z MS 2024 na boje o medaile. „Ale všechno si vynahradíme, až turnaj skončí a budeme po delší době zase všichni spolu,“ utřela slzu Lucie Šlégrová.