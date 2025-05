Stížnosti vyslyšeny: přestávky byly prodlouženy. Zlepší se v Dánsku i kvalita ledu?

PŘÍMO Z DÁNSKA | Už nebudou muset tak kvaltovat a jejich zápasová rutina se vrátí k normálu. Přestávky se totiž na hokejovém šampionátu prodloužily na obvyklou úroveň 17 minut. Deník Sport a web iSport hned na začátku turnaje referovaly, že jsou pauzy v Dánsku o dvě minuty kratší a týmy si na to stěžují. „Zaznívalo to od všech,“ říká manažer českého týmu Milan Hnilička. Dalším důvodem je i okolnost, aby led stihl lépe zamrznout. Také nekvalitní hrací plocha je předmětem vášnivých debat. Program MS v hokeji ZDE>>>

Sami čeští hráči si hned během úvodního utkání šampionátu říkali, že něco nehraje. O pauze si sundali část výstroje, tak jako vždycky, a už skoro znovu museli zpátky do akce… Přestávky byly o dvě minuty kratší než je standard, což napříč výběry vyvolalo kritiku. „Hráčům se vůbec nedivím. Navíc se začal čas odpočítávat mnohem dřív, než by měl, takže reálně měli pauzu něco málo přes třináct minut,“ popisuje Hnilička, sám bývalý brankář, který dobře ví, jak je rutina pro hráče důležitá.

Před rokem v Praze byly pauzy sedmnáct minut, v extralize jsou ještě o minutu delší. „Jsme rádi, že tady k prodloužení došlo. Dává nám to více komfortu podívat se na situace ze třetiny, která byla odehraná, a více času říct hráčům, co bylo dobře a co špatně,“ kvituje změnu asistent trenéra Jiří Kalous. Ocení to jistě i videokouči. „Také pro nás to byl trochu větší stres,“ potvrzuje Denis Havel, jenž spolu s kolegou Jakubem Zelenkou dvakrát správně odhadl, že by neměl platit gól kvůli ofsajdu.

Nově by navíc měl odpočet začátku pauzy odstartovat až ve chvíli, kdy hráči skutečně opustí ledovou plochu. I s tím byly komplikace, protože museli počkat, než vyjede rolba. Což vyvolalo řadu komických situací.

Jde o kvalitu ledu

Kalous zároveň dodal, že delší přestávky jsou důležité i pro kvalitu ledu. To je další ožehavé téma. Jyske Bank Boxen totiž není typická hokejová hala. V aréně se konaly především šampionáty v házené. Hokej tu není doma, takže podmínky jsou provizorní. S tím souvisí i kvalita hrací plochy.

„Hodně se to řešilo,“ přiznává Hnilička. Ten je jedním ze supervizorů, jenž má vždycky dohlédnout, jestli se utkání odehraje po organizační i technické stránce v rámci regulí. Potom o duelu předá direktoriátu turnaje příslušnou zprávu. A problémy s ledovou plochou se v nich pravidelně objevovaly.

„Neřekl bych, že led je úplně šílený, ale horší je. To ano,“ potvrzuje Hnilička, podle nějž by měly delší přestávky přispět právě k tomu, že během pauzy stihne ledová plocha lépe zamrznout. Během zápasů už se navíc v Herningu stalo, že se objevila prohlubeň v ledu. Naposledy při úterním utkání Němců s Norskem.

„V našem zápase tam díra ještě nebyla, ale samozřejmě, že jsem to zaregistroval,“ uvedl forvard Jakub Flek. Na špatný led upozornil i jeho spoluhráč Jakub Lauko, který sezonu dohrával v Bostonu. „Nestojí za nic a je těžké na něm hrát. Zatím se s tím ale pasujeme dobře,“ připomněl důrazný útočník úspěšný vstup reprezentace do turnaje.

Podle Hniličky je dobře, že se organizátoři ke změně délky přestávek odhodlali během turnaje. Což nebývá zrovna obvyklé. „Takže za to je musím ocenit. Vyslyšeli požadavky ostatních týmů a uznali to,“ hlásí Hnilička.

Směrem k vrcholícím bojům ve skupině o co nejlepší postavení v tabulce pro čtvrtfinále je žádoucí, aby se kvalitu ledu zvýšila.