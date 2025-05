PŘÍMO Z DÁNSKA | Je to jízda! Zlatí šampioni si na šampionátu odškrtnuli další úkol v cestě za obhajobou. V parádní atmosféře, kterou vytvořili právě čeští fanoušci a opět světu ukázali, co je to hokejová vášeň, porazili Německo 5:0 a v úterý (16.20) mají před sebou poslední test před čtvrtfinále. A hned ten největší, s Amerikou. Zářily tradiční tváře – Pastrňák a celá první lajna. Ale i gólman Daniel Vladař. Češi zatím mašírují turnajem bez zaváhání. Ale to hlavní teprve přijde…

Čtyři góly, fungující přesilovka, dobrá defenziva. Národní tým další zkouškou prošel, kouč Radim Rulík mohl ve třetí části i testovat jiné složení formací. Tedy vyjma té první, která má neotřesitelnou pozici.

Konečně! Člověk už si v hledišti mohl připadat jako na mistrovství světa. A to díky českým příznivcům, kteří světu ukázali, jak se má fandit. Jako by se do Herningu na chvíli vrátila loňská Praha. Zvlášť ve druhé třetině, kdy se úřadující šampioni postupně dostali až do třígólového vedení, to v hale burácelo.

Všude české vlajky, rozjařené obličeje, někdy mezi nimi i Marcela Ziembová, maminka nejslavnějšího hráče týmu, Davida Pastrňáka.

Němci byli v menšině. Stejně jako se v zákopech bránili na ledě, stejné to bylo v hledišti. Když hlasatel vyhlásil soutěže, aby se ozvali lidé, kteří fandí Čechům, ozval se ohlušující randál. A kdo soupeři? Byl to jen slabý odvar, jinak ticho. A do toho za chvíli začali burácet opět ti čeští.

Když se národní tým dostal do vedení 4:0, lidé začali vyzývat pětku.

Mezi fanoušky nechyběly ani manželky hráčů. Třeba Daniela Voženílková, manželka českého univerzála Daniela. Přijela i se všemi třemi syny. „Jsme na tři zápasy, ještě na ten úterní s Amerikou. Pak už musí kluci do školy,“ uvedla sympatická dáma, jejíž muž se na ledě dokáže proměnit v monstrum, které soupeři nesnášejí.

Článek pokračuje pod infografikou

V akci byl gólman Daniel Vladař. Dvakrát mu pomohla tyčka, zvlášť ke konci první třetiny, kdy už se zdálo, že známý útočník Dominik Kahun bekhendem skóruje, ale puk se otřel o tyčku a Češi šli do kabin s vedením 1:0.

Martin Nečas měl nové parťáky. Bojovníka Jakuba Lauka, který nastoupil s košíkem. Ve čtvrtek nedohrál poté, co měl vyhozenou čelist. Lékař Antonín Chochola mu ji vrátil a i když nemohl v prvních hodinách mluvit ani pořádně jíst, už se vrátil do akce. Na dalším křídle hrál Matěj Stránský a Nečas se vrátil do starých časů. Zahrál si po letech centra.

„Myslím si, že je to dobrý. Měli jsme pár šancí, ale není to jednoduchý, oni jsou dobrý tým,“ vykládal Nečas v rozhovoru pro ČT o první pauze. Za ním lidé skandovali jeho jméno. „Přesilovky jsou a budou důležité. Takže na nich pracujeme,“ dodal útočník zámořského Colorada. Právě on se podílel na krásném gólu v početní výhodě, který trefil po hezké souhře Pastrňák.

Ve třetí třetině už se sestavou kouč Radim Rulík míchal, takže Nečas chvíli hrál s Jakubem Flekem a Ondřejem Beránkem.

V závěrečné dvacetiminutovce využil chybu soupeře před brankou i Lauko, který pohotově trefil svůj premiérový gól na šampionátu. Mnohem zkušenější spoluhráč Tomáš Kundrátek se hned začal shánět po puku, aby si mohl nebojácný útočník dát do sbírky.

Národní tým uzavře základní část úterním zápasem proti Americe, které rozhodne o tom, z jaké pozice půjdou Češi do čtvrtfinále.

Teď už opravdu není kam hnout. Boj o obhajobu se rozjíždí na plné pecky.