Šampion MMA v Herningu bojoval, teď pomáhá hokejistům. Hamršmíd: S Laukem se pasujeme

PŘÍMO Z HERNINGU | V české hokejové reprezentaci se letos sešlo čtrnáct zlatých medailistů z Prahy. Michal Hamršmíd u toho byl coby kondiční trenér taky. Ale jako jediný získal titul v jiném odvětví. V Česku klestil cestu MMA, ve stále populárnějším odvětví získal titul mistra světa. Zápasy zažil i v dánském Herningu. „Hned jsem si vzpomněl. Bylo to kousek od hotelu, kde bydlíme,“ svěřil se v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Kariéru v MMA ukončil v roce 2017. Mezitím začal Michal Hamršmíd pracovat jako kondiční trenér v hokejové Spartě, u reprezentace působil od roku 2015 tři sezony. Předloni se vrátil. Stal se dobrou duší týmu, v letní přípravě zase cepuje borce z NHL jako Radko Gudas nebo brankář Daniel Vladař. Neřeknou mu jinak, než Háša. „Beru to s pokorou. Jsem tady hlavně pro hráče,“ připomíná 45letý rodák z Jihlavy a legenda bojových sportů.

Vzpomenete si, kdy jste bojoval v Herningu?

„Pátral jsem potom… Buď rok 2006, nebo 2007. Nejsem si jistý, nejde to najít. Jak za nás byla MMA ještě pravěký sport, nic se neřešilo. Ale v letech 2003 nebo 2004 se začalo hodně jezdit Lipsko, Drážďany, okolí. Od roku 2006 do 2011 zase Dánsko – Odense, Kodaň, dvakrát jsme byli tady v Herningu. Myslím, že jsem tady s Tomášem Pohorským a Vaškem Přibylem. Vzpomněl jsem si, až když jsme byli v Herningu.“

Předtím vám to neseplo?

„Až když jsme přijeli, říkal jsem si: ‚Ty jo, já to tady znám!‘ Tak jsem se šel podívat, kde vlastně to bylo. Zápas se konal v nějakém kulturním centru. Narazil jsem na něj, stojí asi 700 metrů od hotelu, kde teď bydlíme.“

Jak dopadl?

„Jo, vyhrál jsem. Na nějaké škrcení podle mě. Já jsem vyhrával buď na škrcení, nebo na body.“

Červenka byl můj první hokejista

Škrcením jste prý zpacifikoval i Radka Gudase s Janem Kovářem, když vás jednou chtěli zaskočit v hotelovém pokoji?