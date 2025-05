Čeští hokejisté sfoukli Němce a užívají si přítomnosti svých blízkých: Zlatíčka už fandí

PŘÍMO Z HERNINGU – Opět si připadají, jako by nevytáhli paty z domova! České hokejisty na mistrovství světa do Dánska přijely podpořit jejich lásky.

Loni na domácím šampionátu měli rodiny na blízku. V Herningu na minulých zápasech už sice fandili příbuzní některých borců z Rulíkova mančaftu, ale teprve na utkání s Německem (0:5) to bylo to pravé ořechové! Vždyť přiletěla i paní Marcela, maminka největší české hvězdy Davida Pastrňáka (28). „Psala jsem mu, co mu mám přivézt – nedopověděl. Nemám mu co vozit, ale pivo by si asi nechal přivézt,“ smála se před cestou.

Přivezla taky pověstné štěstíčko, protože její syn už v čase 5:51 rozvlnil ránou o rychlosti 125 km/hod síť německé branky. „Hop, hop, kdo neskáče, není Čech,“ znělo zimákem Jyske Bank Boxen, tribuny zaplnily vlajky s názvy obcí ze všech koutů republiky. Zlatí hoši už jsou zase jako doma!